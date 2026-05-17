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वह गाय का निकाल रहा था दूध, बाहर हो रही थी छिनतई, किसान ने किया विरोध तो मार दी गोली

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में बेखौफ बदमाशों ने किसान को गोली मार दी. दूसरे से छिनतई का विरोध करना किसान को भारी पड़ गया. फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 17, 2026, 12:36 PM IST

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लूट का विरोध करने पर किसान को किया लहूलुहान
लूट का विरोध करने पर किसान को किया लहूलुहान

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेखौफ बदमाशों ने किसान को गोली मारकर जख्मी कर दिया. आनन-फानन में परिजनो ने उसे जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. 

बताया जाता है कि सभी अपराधी बाइक सवार थे. छिनतई करने के दौरान जब हल्ला हुआ, तो किसान बाहर निकाला, तभी अपराधियों ने फायरिंग कर दी. इस दौरान किसान को ही गोली मार दी. जख्मी किसान की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव के निवासी शंभू सिंह के रूप में हुई. 

किसान के परिजन का कहना है कि जब वह गाय का दूध निकाल रहा था, तभी बाहर सड़क पर हल्ला की आवाज सुनाई दी, जब किसान बाहर निकला, तो अपराधियों ने एक बाइक सवार से बदमाश छिनतई कर रहा था. जिससे देखकर किसान हल्ला करना शुरू कर दिया जैसे ही उसने हल्ला किया अपराधियों ने फायरिंग कर दी.

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वहीं, घटना की सूचना पर पहुंची उजियारपुर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. यहां लोगों से पूछताछ की और दूसरी टीम समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंची, जहां जख्मी और उसके परिजनों से पूछताछ की. फिलहाल, जख्मी किसान खतरे से बाहर है.

यह भी पढ़ें: हादसा, टॉय गन और गोलीबारी का भ्रम... जानें मुजफ्फरपुर के में शनिवार रात क्या हुआ था?

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