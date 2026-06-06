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Samastipur News: समस्तीपुर में पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने दरवाजे पर खड़ी एक महिला की गोली मार कर जख्मी कर दिया. घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने जख्मी महिला को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल रोसड़ा में भर्ती कराया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है. सदर अस्पताल में घायल महिला का इलाज जारी है.
बताया जा रहा है कि गोली महिला के हाथ में लगी है. गोलीबारी की यह घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिरहा वार्ड 5 की है. जख्मी महिला की पहचान मनोज राय की पत्नि कृष्ण देवी के रूप में हुई है.
घटना के सम्बंध में पीड़ित महिला का बताया कि उसके घर के पीछे कुछ असमाजिक तत्व के लोगों का जमावड़ा होता था. जिसका उन्होंने विरोध किया जिसके बाद से बदमाशों की ओर से तंग किया जाता था. इतना ही नहीं बदमाशों ने उसके पति को झूठे मामले मे जेल भिजवा दिया. महिला ने कहा कि 4 दिन पहले पति की रिहाई को लेकर वह कोर्ट से लौट रही थी तब भी बदमाशों की तरफ से धमकी दी गई थी.
पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस बदमाशों के प्रभाव में आकर उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती है. 6 जून, 2026 दिन शनिवार की सुबह जब वह दरवाजे पर खड़ी थी, इसी बीच कृष्ण कुमार राय, धर्मेंद्र राय चार समेत 5 अज्ञात बदमाशों के साथ पहुंच कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया. बाद में दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग कर फरार हो गए.