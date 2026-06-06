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दरवाजे पर खड़ी महिला को बदमाशों ने मारी गोली, कई राउंड हवाई फायरिंग, समस्तीपुर में सनसनी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में दरवाजे पर खड़ी महिला को बदमाशों ने गोली मार दी. घायल महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Shailendra
Published: Jun 06, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:17 PM IST
दरवाजे पर खड़ी महिला को बदमाशों ने मारी गोली, कई राउंड हवाई फायरिंग, समस्तीपुर में सनसनी
Image Credit: दरवाजे पर खड़ी महिला को बदमाशों ने मारी गोली (Photo-AI)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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