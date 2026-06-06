घटना के सम्बंध में पीड़ित महिला का बताया कि उसके घर के पीछे कुछ असमाजिक तत्व के लोगों का जमावड़ा होता था. जिसका उन्होंने विरोध किया जिसके बाद से बदमाशों की ओर से तंग किया जाता था. इतना ही नहीं बदमाशों ने उसके पति को झूठे मामले मे जेल भिजवा दिया. महिला ने कहा कि 4 दिन पहले पति की रिहाई को लेकर वह कोर्ट से लौट रही थी तब भी बदमाशों की तरफ से धमकी दी गई थी.