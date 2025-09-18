Samastipur News: दिनदहाड़े अपराधियों की दबंगई, रंगदारी नहीं देने पर कर्मचारी को मारी गोली

Samastipur News: बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता दिख रहा है. ताजा मामला समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का है, जहां बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने रंगदारी की रकम नहीं मिलने पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल कर्मचारी की पहचान मोहिउद्दीन नगर निवासी अनिल साह के रूप में हुई है. वह एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑपरेटर का काम करता है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की शाम करीब पांच से दस की संख्या में अपराधी कंपनी के कैंपस में पहुंचे. सभी हथियार से लैस थे. आते ही उन्होंने वहां काम कर रहे कर्मचारियों को धमकाना शुरू कर दिया और 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की. जब कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई तो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान एक गोली अनिल साह को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल अवस्था में तुरंत उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से समस्तीपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद से कंस्ट्रक्शन कंपनी के अन्य कर्मचारी और इलाके के लोग दहशत में हैं. सूचना मिलते ही रोसड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात ने एक बार फिर जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े रंगदारी मांगना और विरोध करने पर गोली मार देना यह दर्शाता है कि अपराधी बेखौफ हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

