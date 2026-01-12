Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

बचाओ-बचाओ की आवाज और फिर... NH-28 पर कार से गिरा खून लगा हथियार, समस्तीपुर में बड़ी वारदात

Samastipur Crime News: समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना अंतर्गत एनएच-28 बेगूसराय मुजफ्फरपुर पथ पर बसढ़िया चौक के पास चार पहिया वाहन पर सवार अज्ञात बदमाशों की ओर से चलती कार से पिस्टल बाहर सड़क पर फेंक कर भाग जाने का मामला प्रकाश में आया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:46 PM IST

Trending Photos

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में एनएच-28 पर खून लगा हथियार बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि कार से यह हथियार फेंका गया है. एनएच-28 पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार से बचाओ-बचाओ की तेज आवाज आ रही थी और कार तेज रफ्तार में जा रही थी, तभी गाड़ी में से खून लगा हथियार बाहर फेंका दिया गया.

दरअसल, समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना अंतर्गत एनएच-28 बेगूसराय मुजफ्फरपुर पथ पर बसढ़िया चौक के पास चार पहिया वाहन पर सवार अज्ञात बदमाशों की ओर से चलती कार से पिस्टल बाहर सड़क पर फेंक कर भाग जाने का मामला प्रकाश में आया है. चलती कार से पिस्टल फेंकते देखकर स्थानीय लोगों ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो गए. 

घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों का बताया कि बेगूसराय के तरफ से आकर मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एक चारपहिया वाहन जैसे ही बसढ़िया चौक के पास पहुंची, किसी के बचाओ-बचाओ की चिल्लाने की आवाज उस चारपहिया वाहन से सुनाई देने लगी. जब तक वह लोग कुछ समझते वह चार पहिया वाहन से एक चमचमाती हुई पिस्टल एनएच -28 बसढ़िया चौक पर फेंक दी गयी. 

वहीं, बाद में मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उक्त पिस्टल का विडियोग्राफी करते हुए जब्त कर थाने लेती चली गयी. प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि पिस्टल के अगला भाग पर खून भी लगा हुआ था. 

वहीं, इस संबंध में एसडीपीओ दलसिंहसराय विवेक कुमार शर्मा ने कहा कि एनएच-28 पर किसी चारपहिया वाहन सवार की ओर से एक पिस्टल फेंक दिए जाने की सूचना मिली है. थाने को भेजकर मामले की जांच कर्रवाई जा रही है. हालांकि, इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय

