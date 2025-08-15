Samastipur News: पारिवारिक विवाद में दामाद ने ले ली ससुर की जान, सास को भी कर दिया जख्मी, जानें पूरा मामला
Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दामाद ने धारदार हथियार से ससुर की गला रेतकर हत्या कर दी है. इसके अलावा उसने सास को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:37 PM IST

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के सुरहा गांव में शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद के कारण दामाद ने धारदार हथियार से ससुर गंगा प्रसाद यादव (45) की गला रेतकर हत्या कर करने का आरोप लगा है. जबकि सास संजू देवी (40) को बुरी तरह घायल कर दिया. घायल महिला का इलाज बेगुसराय स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस के दिन जहानाबाद में खून खराबा, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट

मृतक की बेटी निशा कुमारी के अनुसार, उसकी बड़ी बहन की शादी 2011 में बेगुसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कौड़ा निवासी स्वर्गीय जगदीश यादव के पुत्र अमरेश कुमार से हुई थी. शादी के बाद से ही अमरेश द्वारा मारपीट की घटनाएं होती रही थीं. गुरुवार को बहन ने मायके फोन कर फिर मारपीट की शिकायत की, जिसके बाद पिता उसे और सामान को लेकर रात में घर लौट आए.

यह भी पढ़ें: पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर ली सुसाइड

सुबह जब परिवार के लोग दोनों को जगाने पहुंचे तो देखा कि गंगा प्रसाद का गला कटा हुआ था और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल पड़ी थीं. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और नमूने एकत्र किए. मृतक की बेटी ने आरोप लगाया कि बड़ा जीजा (अमरेश) ने जान से मारने की धमकी दी थी.उसी ने हत्या कर दिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है, जबकि डीएसपी रोसड़ा संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हैं. घटना परिवारिक विवाद का लग रहा है.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

