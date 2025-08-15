Samastipur News: पारिवारिक विवाद में दामाद ने ले ली ससुर की जान, सास को भी कर दिया जख्मी, जानें पूरा मामला

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के सुरहा गांव में शुक्रवार सुबह पारिवारिक विवाद के कारण दामाद ने धारदार हथियार से ससुर गंगा प्रसाद यादव (45) की गला रेतकर हत्या कर करने का आरोप लगा है. जबकि सास संजू देवी (40) को बुरी तरह घायल कर दिया. घायल महिला का इलाज बेगुसराय स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

मृतक की बेटी निशा कुमारी के अनुसार, उसकी बड़ी बहन की शादी 2011 में बेगुसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कौड़ा निवासी स्वर्गीय जगदीश यादव के पुत्र अमरेश कुमार से हुई थी. शादी के बाद से ही अमरेश द्वारा मारपीट की घटनाएं होती रही थीं. गुरुवार को बहन ने मायके फोन कर फिर मारपीट की शिकायत की, जिसके बाद पिता उसे और सामान को लेकर रात में घर लौट आए.

सुबह जब परिवार के लोग दोनों को जगाने पहुंचे तो देखा कि गंगा प्रसाद का गला कटा हुआ था और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल पड़ी थीं. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और नमूने एकत्र किए. मृतक की बेटी ने आरोप लगाया कि बड़ा जीजा (अमरेश) ने जान से मारने की धमकी दी थी.उसी ने हत्या कर दिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है, जबकि डीएसपी रोसड़ा संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हैं. घटना परिवारिक विवाद का लग रहा है.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

