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'लिखित गारंटी दो, तब भेजूंगा बेटी...', ससुर की शर्त से भड़के दामाद ने रात 2 बजे काट डाला गला

Samastipur News: समस्तीपुर में दामाद ने अपने ससुर की गला कटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी दामाद अपनी पत्नी की विदाई कराना चाहता था, लेकिन ससुर बिदा नहीं कर रहा था.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:19 PM IST
'लिखित गारंटी दो, तब भेजूंगा बेटी...', ससुर की शर्त से भड़के दामाद ने रात 2 बजे काट डाला गला
Image Credit: (Photo-AI) ससुर की शर्त से भड़के दामाद ने रात 2 बजे काट डाला गला

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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