'लिखित गारंटी दो, तब भेजूंगा बेटी...', ससुर की शर्त से भड़के दामाद ने रात 2 बजे काट डाला गला

समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रुपौली बनघारा गांव में रविवार रात घर के दरवाजे पर सो रहे ससुर की दामाद ने ही गला काट डाला. मृतक की पहचान गांव के सुजान दास के 59 वर्षीय पुत्र बीजू दास के रूप में की गई है. घटना को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर पहुंची मुसरीघरारी थाने की पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. घटना के संबंध में मृतक के समधी हरिश्चंद्र दास ने बताया कि रात करीब 2:00 बजे उनकी पुत्री ने फोन कर कहा कि उनके समधी की हत्या उसके दामाद ने कर दी है.