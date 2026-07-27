'लिखित गारंटी दो, तब भेजूंगा बेटी...', ससुर की शर्त से भड़के दामाद ने रात 2 बजे काट डाला गला

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समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रुपौली बनघारा गांव में रविवार रात घर के दरवाजे पर सो रहे ससुर की दामाद ने ही गला काट डाला. मृतक की पहचान गांव के सुजान दास के 59 वर्षीय पुत्र बीजू दास के रूप में की गई है. घटना को अंजाम देने के बाद दामाद मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर पहुंची मुसरीघरारी थाने की पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. घटना के संबंध में मृतक के समधी हरिश्चंद्र दास ने बताया कि रात करीब 2:00 बजे उनकी पुत्री ने फोन कर कहा कि उनके समधी की हत्या उसके दामाद ने कर दी है.
उन्होंने बताया कि उनके समधी ने अपनी छोटी पुत्री की शादी उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर गांव निवासी धर्मेंद्र दास के साथ की थी. शादी के तीन-चार साल हो गया था, लेकिन दोनों में बन नहीं रहा था. कुछ दिन पहले ही वह अपनी पुत्री को वापस घर ले आए थे. जिस कारण विवाद हो रहा था. 3 दिन पहले ही उनका दामाद धर्मेंद्र उनके घर पहुंचा था और अपनी पत्नी की बिदागरी मांग रहा था. मगर, वह पहले लिखित में आश्वासन चाह रहे थे कि वह उनकी पुत्री को ठीक-ठाक से रखेगा. वह इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था. जिस कारण रात में भी झगड़ा हुआ था.
उन्होंने बताया कि रात जब वह अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे. इसी दौरान किसी धारदार हथियार से धर्मेंद्र ने उनके गले पर वार किया और मौके से फरार हो गया. जिससे उनकी मौत हो गई. एएसपी संजय पांडे ने बताया कि मृतक का दामाद खाने-पीने वाला व्यक्ति था. वह उनकी पुत्री के साथ हमेशा झगड़ा किया करता था. जिस कारण वह अपनी बेटी को वापस ले गए थे.
एएसपी संजय पांडे ने बताया कि उनका दामाद उनके घर पर पहुंचकर पुत्री को बिदागरी करने के लिए बोल रहा था, लेकिन यह तैयार नहीं हो रहे थे जैसा कि परिवार के लोगों का बताना है. इसी वजह से उसने रात इस घटना को अंजाम दिया है. फरार हुए धर्मेंद्र की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है. मौके पर फोरेंसिक विभाग की टीम को भी भेजा गया था. घटना को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.