समस्तीपुर में दिनदहाड़े चोरी: महिलाओं ने मचाया शोर, ग्रामीणों ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर जमकर कूटा

Samastipur News: समस्तीपुर में दिनदहाड़े चोरी होने का मामला सामने आया है. दिनदहाड़े तीन युवक चोरी के इरादे से एक घर में घुसे थे, तभी महिलाओं ने शोर मचा दिया. इसके बाद दो चोर दो भाग गए लेकिन एक पकड़ में आ गया, जिसे लोगों ने पीट दिया.
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Samastipur News: समस्तीपुर में ग्रामीणों ने एक चोर को दिन-दहाड़े चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की. घटना की सूचना मिलने पर, 'डायल-112' की एक टीम मौके पर पहुंची, चोर को भीड़ से बचाया. इसके बाद उसे इलाज के लिए समस्तीपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दूधपुरा गांव में हुई.
क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, दुदपुरा गांव निवासी ममता कुमारी के घर में दिनदहाड़े तीन युवक चोरी के इरादे से घुसे थे. इसी दौरान घर की महिलाओं ने चोरों को देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया. शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. ग्रामीणों को आता देख दो चोर भागने में सफल रहा लेकिन एक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. पिटाई में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इसके बाद, ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना मुफस्सिल पुलिस स्टेशन को दी, जहां डायल 112 की एक टीम मौके पर पहुंची, उस व्यक्ति को ग्रामीणों की हिरासत से छुड़ाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.
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पुलिस पदाधिकारी अशोक राम ने बताया कि दूधपुरा गांव में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने की सूचना मिली थी. आरोपी को मौके से कब्जे में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच जारी है. आरोपी की पहचान कपूरी ग्राम थाना क्षेत्र निवासी सूरज कुमार के रूप में हुई है. इधर, ममता कुमारी की ओर से अब तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.