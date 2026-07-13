/समस्तीपुर: तैयार हो रहा था अर्जुन, इतने में ही निकल गई बारात... दुखी होकर भाभी के दुपट्टे से लगाया फंदा

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समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पड़ोसी की बारात में शामिल न हो पाने से दुखी होकर 22 साल के एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह युवक दिल्ली में राज मिस्त्री का काम करता था और होली के बाद से गांव में ही मजदूरी कर रहा था. अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. यह मामला समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर कमला गांव का है. मृतक की पहचान राकेश पासवान के 22 वर्षीय बेटे अर्जुन कुमार के तौर पर हुई है. इस घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है.
फंदे से लटका मिला अर्जुन
परिजनों के अनुसार, गांव के ही एक युवक की बारात थी, जिसमें अर्जुन भी जाने के लिए तैयार हो रहा था. लेकिन जब तक वह तैयार होकर घर से निकला, बारात जा चुकी थी. इसके बाद वह वापस घर लौटा और कथित तौर पर अपनी भाभी के दुपट्टे का फंदा बनाकर घर की बल्ली से लटक गया. जब बारात चली गई तो महिलाएं कुछ देर बाद घर लौटीं. इस दौरान उन्होंने अर्जुन को फंदे से लटका देखा, जिसके बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही उसका छोटा भाई भी वापस लौटा. परिजन उसे तुरंत फंदे से उतारकर समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मानसिक रूप से आहत!
परिजनों का कहना है कि अर्जुन का किसी से कोई विवाद नहीं था. वह पहले दिल्ली में राज मिस्त्री का काम करता था और होली पर गांव आने के बाद यहीं मजदूरी कर रहा था. परिवार का दावा है कि बारात छूट जाने से वह मानसिक रूप से आहत हो गया था. सदर अस्पताल से सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.