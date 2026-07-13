/समस्तीपुर: तैयार हो रहा था अर्जुन, इतने में ही निकल गई बारात... दुखी होकर भाभी के दुपट्टे से लगाया फंदा

फंदे से लटका मिला अर्जुन

परिजनों के अनुसार, गांव के ही एक युवक की बारात थी, जिसमें अर्जुन भी जाने के लिए तैयार हो रहा था. लेकिन जब तक वह तैयार होकर घर से निकला, बारात जा चुकी थी. इसके बाद वह वापस घर लौटा और कथित तौर पर अपनी भाभी के दुपट्टे का फंदा बनाकर घर की बल्ली से लटक गया. जब बारात चली गई तो महिलाएं कुछ देर बाद घर लौटीं. इस दौरान उन्होंने अर्जुन को फंदे से लटका देखा, जिसके बाद चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही उसका छोटा भाई भी वापस लौटा. परिजन उसे तुरंत फंदे से उतारकर समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.