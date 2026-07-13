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समस्तीपुर: तैयार हो रहा था अर्जुन, इतने में ही निकल गई बारात... दुखी होकर भाभी के दुपट्टे से लगाया फंदा

Samastipur News: समस्तीपुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. अर्जुन पड़ोसी की बारात में जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इतने में ही बारात निकल गई. इससे अर्जुन इतना दुखी हो गया है कि उसने अपनी जान दे दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 13, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:38 PM IST
समस्तीपुर: तैयार हो रहा था अर्जुन, इतने में ही निकल गई बारात... दुखी होकर भाभी के दुपट्टे से लगाया फंदा
Image Credit: समस्तीपुर में युवक ने लगाई फांसी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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