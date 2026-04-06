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दिल्ली में ठगी, बिहार में गिरफ्तारी, एक करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा

Samastipur Latest News: दिल्ली पुलिस की टीम समस्तीपुर पहुंची और स्थानीय नगर थाना पुलिस के सहयोग से युवक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:45 PM IST

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समस्तीपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार
समस्तीपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी से दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार युवक की पहचान टिंकू मधान के पुत्र हर्षवर्धन मधान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि इस मामले में करीब एक करोड़ रुपए की ठगी की गई थी.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के जामियानगर थाना में 25 मार्च को साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था. ठगों ने एक मोबाइल एप के जरिए पैसा डबल करने का झांसा देकर पीड़ित से बड़ी रकम ठग ली थी. 

जांच के दौरान पुलिस जब ट्रांजैक्शन से जुड़े बैंक खातों की पड़ताल कर रही थी, तब हर्षवर्धन मधान का खाता सामने आया, जिसमें 1.20 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन मिला. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम समस्तीपुर पहुंची और स्थानीय नगर थाना पुलिस के सहयोग से युवक को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया. रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस उसे अपने साथ ट्रेन से दिल्ली लेकर रवाना हो गई.

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प्रारंभिक पूछताछ में युवक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और अपने एक अन्य साथी का नाम भी पुलिस को बताया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है. इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि दिल्ली से आयी पुलिस टीम को समस्तीपुर पुलिस ने हर संभव सहयोग किया है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को उनके हवाले कर दिया गया.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

यह भी पढ़ें: फंसे बाहरी चोर: नेपाल बॉर्डर पर ट्रेस हुआ लोकेशन और बेतिया पुलिस ने धर दबोचा गिरोह

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