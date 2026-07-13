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समस्तीपुर: किराए के कमरे से सामान हटाने पर विवाद, यूट्यूबर ने छात्र को मारी गोली; पटना रेफर

Samastipur News: समस्तीपुर में किराए के कमरे से सामान हटाने पर यूट्यूबर और छात्र में विवाद हो गया. यूट्यूबर ने छात्र पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया. आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 13, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:38 PM IST
समस्तीपुर: किराए के कमरे से सामान हटाने पर विवाद, यूट्यूबर ने छात्र को मारी गोली; पटना रेफर
Image Credit: समस्तीपुर में विवाद (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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