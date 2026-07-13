/समस्तीपुर: किराए के कमरे से सामान हटाने पर विवाद, यूट्यूबर ने छात्र को मारी गोली; पटना रेफर

क्या प्रेस-प्रसंग से जुड़ा है मामला?

आरोप है कि देर शाम जब रंजीत अपने कमरे में खाना खा रहा था, तभी युवराज अपने साथी गोलू के साथ वहां पहुंचा. युवराज के हाथ में पिस्तौल और गोलू के हाथ में चाकू था. इसी दौरान युवराज ने रंजीत पर फायरिंग कर दी. गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों के जुटने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया. प्रारंभिक जांच में किराए का मकान खाली करने और सामान हटाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है. वहीं, प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आ रहा है, जिसकी जांच की जा रही है. घायल का अभी बयान नहीं हो सका है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.