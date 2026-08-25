/समस्तीपुर में डबल मर्डर: टाटी काटकर झोपड़ी में घुसे अपराधी, बुजुर्ग दंपति को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस

समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा वार्ड 11 में सोमवार की देर रात झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग दंपति की तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह काफी देर तक दोनों के घर से बाहर नहीं निकलने पर आसपास के लोगों ने झोपड़ी में झांककर देखा, तो दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.