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समस्तीपुर में डबल मर्डर: टाटी काटकर झोपड़ी में घुसे अपराधी, बुजुर्ग दंपति को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस

Samastipur News: समस्तीपुर के विभूतिपुर में डबल मर्डर की घटना सामने आई है. यहां पर झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग दंपति की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 25, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 01:25 PM IST
समस्तीपुर में डबल मर्डर: टाटी काटकर झोपड़ी में घुसे अपराधी, बुजुर्ग दंपति को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: समस्तीपुर के विभूतिपुर में डबल मर्डर (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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