Samastipur News: अर्थशास्त्र की परीक्षा के दौरान स्कूल में गूंजी किलकारियां, एग्जाम देने आई छात्रा ने दिया बेटे को जन्म

Samastipur News: समस्तीपुर में परीक्षा देने आई गर्भवती छात्रा ने केंद्र परिसर में बच्चे को जन्म दिया. कॉलेज कर्मी की सूझबूझ से जच्चा-बच्चा दोनों ही सुरक्षित है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 08:14 AM IST

Samastipur News: समस्तीपुर में एक गर्भवती छात्रा परीक्षा देने के लिए आई थी, उसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. फिर उसने परीक्षा केंद्र परिसर में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. तुरंत ही उसके लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की गई और अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों का कहना है कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं .बताते चले कि समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के थतीया गांव स्थित शशि कृष्णा कॉलेज में स्नातक की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा ने परीक्षा केंद्र परिसर में ही एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया. 

अर्थशास्त्र की दे रही थी परीक्षा 
बताया जाता है कि छात्रा रविता कुमारी अर्थशास्त्र की परीक्षा दे रही थी. तभी परीक्षा देने के दौरान उन्हें तेज प्रसव पीड़ा होने लगी. तभी केंद्र पर मौजूद महिला प्रोफेसर और महिला कर्मचारियों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए छात्रा को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर आवश्यक सहायता प्रदान की जहां छात्रा ने पुत्र को कॉलेज परिसर में ही जन्म दिया. जिसके बाद कॉलेज के शिक्षकों द्वारा स्थानीय रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल को सूचना दी गई.

कॉलेज कर्मी की सूझबूझ से दोनों सुरक्षित
सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से छात्रा को रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया. डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि बच्चा और मां दोनों स्वस्थ है. छात्रा की पहचान बेगूसराय जिले के छौड़ाही थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी शिवम कुमार की पत्नी रविता कुमारी स्नातक की छात्रा है. वे हसनपुर थाना क्षेत्र के शकरपुरा के भारद्वाज कॉलेज से पढ़ाई कर रही है. शनिवार को अर्थशास्त्र की परीक्षा देने के लिए थतीया गांव स्थित एस के कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी.

गर्भवती महिला को मिलती है ये सुविधा, लेकिन..
गर्भवती महिलाओं को परीक्षा के दौरान आमतौर पर बैठने की सुविधा मिलती है. साथ ही आराम करने और शौचालय जाने की इजाजत भी होती है. परीक्षा केंद्र पर  उन्हें आवश्यकत सुविधाएं भी मिलती है. लेकिन ये सुविधाएं एग्जाम बोर्ड और राज्य के नियमों पर डिपेंड करता है, जिसके लिए पहले से एप्लिकेशन दिया जाता है.

