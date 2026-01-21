Samastipur News: सात फेरों से आखिरी सांस तक का सफर, बुजुर्ग दंपति की एक साथ उठी अर्थी तो उमड़ पड़ा पूरा गांव

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत परोरिया गांव में बीती रात ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने हर आंख को नम कर दिया. जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने वाले एक किसान दंपती ने अंतिम यात्रा भी साथ-साथ पूरी की. गांव के वार्ड संख्या 11 निवासी 95 वर्षीय किसान युगेश्वर राय और उनकी 90 वर्षीय पत्नी तेतरी देवी का निधन कुछ ही समय के अंतराल पर एक ही रात हो गया. परिजनों के अनुसार, देर रात सबसे पहले युगेश्वर राय ने अंतिम सांस ली. सुबह परिजन उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे. तभी पति के शव के पास बैठी तेतरी देवी अचानक बेसुध होकर रोने लगीं और कुछ ही पलों में उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

किसान दंपती के एक साथ निधन की खबर गांव में आग की तरह फैल गई. देखते ही देखते उनके घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. अंतिम दर्शन के दौरान गांव का माहौल गमगीन हो गया और हर कोई इस अनोखे लेकिन मार्मिक संयोग से भावुक दिखा. युगेश्वर राय और तेतरी देवी अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उन्हें तीन बेटे और दो विवाहित बेटियां हैं. गांव वालों का कहना है कि दोनों का दांपत्य जीवन आपसी प्रेम और समर्पण का उदाहरण रहा है.

एक साथ जीवन जीने वाले इस दंपती का एक ही रात में दुनिया से विदा होना, पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. मृतक दंपत्ति के बेटे ने बताया कि मेरे माता-पिता बहुत ही भाग्यशाली थे. जिस वजह से दोनों ने एक से डेढ़ घंटे के अंतराल में एक साथ दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्होंने कहा कि पिता जी की मौत के बाद माता जी का भी देहांत हो गया. बेटे ने बताया कि उसके पिता की उम्र 100 वर्ष के आसपास थी, जबकि मां की उम्र भी 90 वर्ष पार कर चुकी थी.

