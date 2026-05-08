गैस सिलेंडर ही तो मांगा था, लेकिन एजेंसी संचालक ने कमरे में बंद कर बुजुर्ग को पीटा

Samastipur Latest News: समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित बुद्ध गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंचे एक बुजुर्ग के साथ एजेंसी संचालक और कर्मियों ने मारपीट किया. घटना में जख्मी बुजुर्ग को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
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Samastipur News: समस्तीपुर जिले में गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंचे एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना में जख्मी बुजुर्ग को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. घटना नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित बुद्ध गैस एजेंसी की है.
जख्मी बुजुर्ग की पहचान बहादुरपुर मोहल्ला निवासी विमल प्रसाद गुप्ता के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, गैस सिलेंडर का डीसी नंबर आने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा था. इसी को लेकर शुक्रवार को विमल प्रसाद गुप्ता गैस गोदाम पहुंचे थे, जहां एजेंसी संचालक अजय मंडल और कर्मियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की. आरोप है कि उन्हें कार्यालय कक्ष में बंद भी कर दिया गया.
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को वहां से निकालकर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया. परिजनों ने घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी.
मामले को लेकर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने बताया कि बुद्ध गैस एजेंसी कार्यालय में बुजुर्ग के साथ मारपीट की सूचना मिली थी. पुलिस ने घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. फिलहाल, उनकी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. पुलिस का कहना है कि बयान मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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