Samastipur News: रोसड़ा नगर परिषद EO के किराए के मकान पर EOU की छापेमारी, लाखों की नकदी और दस्तावेज बरामद

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्रनाथ वर्मा के नंद चौक स्थित उनके किराए के मकान पर छापेमारी करने पहुंची. टीम के रोसड़ा पहुंचने पर उनका आवास बंद मिला दरवाजे पर ताला लटका हुआ था.
Samastipur News: समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले के रोसड़ा में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्रनाथ वर्मा के नंद चौक स्थित उनके किराए के मकान पर छापेमारी करने पहुंची. जांच के दौरान 5 लाख 600 रुपये नगद समेत कई अन्य चीजें भी बरामद की गई है.
टीम जब रोसड़ा पहुंची तो दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था. मौके पर मौजूद नगर परिषद के कर्मियों ने EOU टीम को बताया कि EO उपेंद्रनाथ वर्मा छुट्टी पर हैं. जिसके बाद टीम ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अपनी जांच शुरू कर दी. बता दें कि उपेंद्रनाथ वर्मा पर ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मिलने के मामले में की गई है.
छापेमारी के दौरान टीम ने ली तलाशी
छापेमारी को लेकर EOU के अधिकारी ने बताया कि EO उपेंद्रनाथ वर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी. जिसके आधार पर आज उनके रोसड़ा स्थित किराए के आवास, कार्यालय सहित पटना स्थित मकान पर छापेमारी की जा रही है. रोसड़ा स्थित घर की तलाशी के दौरान 5 लाख 600 रुपये नगद , 2 लाख रुपये के एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की रसीद और कुछ घरेलू समान खरीद के रसीद बरामद हुए हैं. वही उनके कार्यालय में अभिलेखों की गहनता से जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय