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समस्तीपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: झारखंड नंबर के हाइवा से 249 कार्टन विदेशी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

समस्तीपुर में उत्पाद विभाग ने झारखंड नंबर के हाइवा से 249 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है. साथ ही, चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है. बरामद शराब चार अलग-अलग ब्रांड की है, जिसकी कुल मात्रा 2196.36 लीटर है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 11, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:12 AM IST
समस्तीपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: झारखंड नंबर के हाइवा से 249 कार्टन विदेशी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार
Image Credit: समस्तीपुर: 249 कार्टन विदेशी शराब जब्त (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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