/समस्तीपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: झारखंड नंबर के हाइवा से 249 कार्टन विदेशी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

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बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कार्यवाही के तहत समस्तीपुर मद्य निषेध विभाग को बड़ी सफलता मिली है. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ के पास झारखंड नंबर के एक हाइवा ट्रक से 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है. इस कार्रवाई में ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है. बरामद शराब की कुल मात्रा 2196.36 लीटर बताई गई है. सभी बोतलों पर For Sale in Punjab Only लिखा हुआ है.
249 कार्टन विदेशी शराब बरामद
मिली जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ के पास झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर के एक हाइवा ट्रक को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक से 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई. गिरफ्तार चालक की पहचान भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सुरंगापुर निवासी संत कुमार राम के पुत्र मंतोष कुमार के रूप में हुई है. बरामद शराब चार अलग-अलग ब्रांड की है, जिसकी कुल मात्रा 2196.36 लीटर है. इसमें 180 एमएल, 375 एमएल और 750 एमएल की बोतलें शामिल हैं.
अवैध रूप से लाया जा रहा था बिहार
सभी शराब की बोतलों पर फोर सेल पंजाब लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि इसे अवैध रूप से बिहार लाया जा रहा था. मद्य निषेध अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार चालक के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. वाहन मालिक का सत्यापन परिवहन विभाग से कराया जा रहा है. जांच के बाद उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल उत्पाद विभाग शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटा है.
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