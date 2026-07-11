/समस्तीपुर में उत्पाद विभाग का एक्शन: झारखंड नंबर के हाइवा से 249 कार्टन विदेशी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

249 कार्टन विदेशी शराब बरामद

मिली जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर चौथ के पास झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर के एक हाइवा ट्रक को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक से 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई. गिरफ्तार चालक की पहचान भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सुरंगापुर निवासी संत कुमार राम के पुत्र मंतोष कुमार के रूप में हुई है. बरामद शराब चार अलग-अलग ब्रांड की है, जिसकी कुल मात्रा 2196.36 लीटर है. इसमें 180 एमएल, 375 एमएल और 750 एमएल की बोतलें शामिल हैं.