Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029371
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़फूंक का खेल, देखते रहे स्वास्थ्य कर्मी

Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जहां वार्ड के अंदर एक भगत मरीज के बगल में झाड़-फूंक कर रहा है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस दौरान नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 10:01 PM IST

Trending Photos

अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चलता रहा झाड़फूंक का खेल, देखते रहे स्वास्थ्य कर्मी
अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चलता रहा झाड़फूंक का खेल, देखते रहे स्वास्थ्य कर्मी

Samastipur News: समस्तीपुर सदर अस्पताल अंधविश्वास से जुड़ी एक खबर सामने आई है. जहां इमरजेंसी वार्ड के भीतर एक कथित भगत द्वारा खुलेआम झाड़-फूंक किए जाने का मामला उजागर हुआ. जिसमें भगत मरीज के बाजू में बैठकर मंत्र पढ़ते और झाड़-फूंक करते नजर आ रहा है. हैरानी की बात यह कि मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों में से किसी ने भी उसे रोकना जरूरी नहीं समझा. जिस मरीज को भगत झाड़फूंक रहा था, भर्ती महिला मरीज की पहचान मुक्तापुर थाना क्षेत्र के चकदौलतपुर गांव निवासी रामप्रीत पंडित की पत्नी फूलो देवी के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूट कांड, 45 लाख रुपए के सोना के साथ कुख्यात गिरफ्तार

गुरुवार (4 दिसंबर) को पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए थे. डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होने पर परिजन अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए और स्थानीय भगत को अस्पताल बुला लिया. इसके बाद इमरजेंसी वार्ड में करीब 15 से 20 मिनट तक कथित भगत आराम से मंत्र पढ़कर झाड़-फूंक करता रहा. इस दौरान न तो किसी डॉक्टर ने उसे रोका, न ही स्वास्थ्य कर्मियों या गार्ड ने हस्तक्षेप किया. वार्ड के अंदर मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजन भी इस गतिविधि को आश्चर्य से देखते रहे. इस बारे में झाड़ फूंक करने वाले भगत ने बताया कि महिला मरीज की तबीयत खराब है. दवाई से ठीक नहीं हो रहा था तभी हम यहां समस्तीपुर सदर अस्पताल आए हैं. भगत ने बताया कि जल और मयूर के पंख से झाड़ लगाए हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से ठीक करने का विश्वास दिलाया.

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही भगत ने यह भी कहा कि यह आस्था है हालांकि हम दवा नहीं करते हैं कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन एक भरोसा है, यहां मैं पहुंचा हूं तो थोड़ी शांति इन्हें जरूर मिलेगी. इसलिए मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, हम लोग बिहार से हैं तो गांव में एक पूजा होता है जिसमें शरीर पर( ईस्ट) भगवान आते हैं. मुझे भी बचपन से ही शरीर के अंदर ईस्ट आ रहा था. हालांकि जिस मरीज को मैं देखने के लिए आया हूं, उसकी बीमारी का मुझे मालूम नहीं. मैंने अपने स्तर से इसे देख लिया है और मरीज का मन शांत हो गया है. कृपा होगी तो आधे घंटे में यह चलना शुरू कर देगी. वही मरीज के परिजन बताते हैं कि कई बार इनका इलाज करवाए हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा. इस पूरे मामले पर समस्तीपुर सदर अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur Sadar HospitalSamastipur News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूट कांड, 45 लाख रुपए के सोना के साथ कुख्यात गिरफ्तार
Bihar Bulldozer Action
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान, भभुआ, औरंगाबाद और गयाजी, हर जगह बुलडोजर ने बरपाया कहर
Muzaffarpur Crime
Muzaffarpur Crime: रेलवे स्टेशनों पर रात को सोते हैं तो सावधान हो जाइए, पढ़े ये खबर
bihar love jihad
पश्चिम चंपारण: हिन्दू बेटी को बुरका पहनाकर नेपाल ले जा रहा था अजमुल्ला, SSB ने पकड़ा
Samrat Choudhary
मेरा नाम बुलडोजर नहीं है, मैं सम्राट चौधरी नाम से जाना जाता हूं: बिहार के गृह मंत्री
Gurua MLA
नवनिर्वाचित गुरूआ विधायक विधानसभा सत्र छोड़ बेटे का फर्ज निभाने पहुंचे अपने गांव
JSSC–CGL
CGL अभ्यार्थियों को CM हेमंत सोरेन का संबोधन: व्यवस्था सुधार और पारदर्शिता का भरोसा
Ankush Raja
'हमार दुल्हनिया कमाल बाड़ु रनिया', अंकुश राजा और शिल्पी राज के नए गाने ने मचाया धमाल
Bagaha News
Bagaha News: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन का ग्रामीणों ने किया विरोध, आगजनी
ritesh pandey new song
रितेश पांडे की धमाकेदार वापसी, सोशल मीडिया पर छाया नया गाना 'चुमुक होजा'