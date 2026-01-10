Advertisement
18 हजार की फीस और खेतों में टॉयलेट: समस्तीपुर में फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे गोरखधंधे का पर्दाफाश

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे गोरखधंधे का पुलिस ने खुलासा किया है. इस दौरान एमवीआई और डीटीओ ने दर्जनों गाड़ियां को बरामद किया है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 10:23 PM IST

समस्तीपुर में फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे गोरखधंधे का पर्दाफाश
समस्तीपुर में फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर चल रहे गोरखधंधे का पर्दाफाश

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के मोरवा हलई थाना क्षेत्र के बनवीरा पंचायत में काफी दिनों से चल रहे फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर गोरखधंधे का पर्दाफाश हुआ है. युवकों की शिकायत पर पहुंचे एमवीआई और डीटीओ ने बड़े पैमाने पर गाड़ियों की छानबीन की है. युवकों का आरोप है कि उनका हमेशा शोषण किया जाता रहा है. इस बाबत कई बार पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया था, जिसके कारण यह धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा है.

घटना के बारे में पीड़ित युवकों ने पुलिस और अधिकारियों को बताया कि स्काई वर्ल्ड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काफी दिनों से बनवीरा में राजा यादव और उनके पिता महेश प्रसाद यादव की ओर से संचालित किया जा रहा है. बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा उतीर्ण करने वाले अभ्यर्थी करीब दो सौ की संख्या में यहां ट्रेनिंग करने आये थे. एक बच्चे को रहने खाने और ट्रेनिंग के नाम पर 12 से 18 हजार की अच्छी खासी रकम ली जाती है. बच्चों की संख्या बढ़ जाने के कारण ना तो उन्हें उचित खान-पान मिलता है और खेतों में शौचालय के लिए जाना पड़ता है.

पीड़ित युवकों के अनुसार, इस बाबत शिकायत करने पर अलग-अलग कमरों में बंद कर बच्चों की पिटाई की जाती है. इसको लेकर कई बच्चों के अभिभावकों ने भी पहले हलई थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी. मगर, मामला रफा-दफा हो गया था.

वहीं, थानाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया गया कि इस बात की शिकायत उन्हें युवकों की ओर से शुक्रवार को की गई थी, जिसकी सूचना जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को दिया गया था. शिकायत मिलने के बाद हलई थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक चन्द्र पटेल और मोटर यान निरीक्षक दलबल उक्त ट्रेनिंग कैंप पर छापेमारी करने पहुंचे, जहां पर इस गोरखधंधे का पता चला.

युवाओं का कहना था कि 200 से ज्यादा युवा इस ट्रेनिंग कैंप में नौकरी के प्रलोभन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन जिस वादे के साथ उन्हें बुलाया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा और लगातार उन्हें टॉर्चर किया जाता है. जमा पैसा भी नहीं लौटाया जाता और मांगने पर पिटाई की जाती है. युवकों ने बताया कि शनिवार तक पैसा लौटाने की बात कही गयी थी. मगर, पैसा नहीं लौटाने से मामला बिगड़ने लगा और इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई. वहीं, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कई गाड़ियों की छानबीन करते हुए उसे जब्त कर लिया.

अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी. इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़े पैमाने पर युवा ट्रेनिंग कैंप में हंगामा करने लगे. हंगामा कर रहे युवकों ने संस्थान के संचालक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. हालांकि, संचालक राजा यादव ने बताया कि वर्षों से उनके संस्थान की तरफ से अच्छी व्यवस्था के तहत ट्रेनिंग प्रदान की जाती रही है. कई बच्चे यहां से ट्रेनिंग लेकर नौकरी पा चुके हैं. इस कैंप में इस बार कुछ शरारती बच्चों ने हंगामा किया. उन्होंने कहा कि बच्चों की फीस को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

