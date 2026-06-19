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समस्तीपुर: बर्तन धोते समय सांप ने काटा, चीखते हुए घर भागी थी श्रद्धा, झाड़-फूंक के चक्कर में चली गई जान

Samastipur News: समस्तीपुर में अंधविश्वास की वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई. सांप के काटने के बाद उसे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, बल्कि एक स्थानीय ओझा ने एक घंटे तक झाड़-फूंक की और उसकी मौत हो गई.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:21 PM IST
समस्तीपुर: बर्तन धोते समय सांप ने काटा, चीखते हुए घर भागी थी श्रद्धा, झाड़-फूंक के चक्कर में चली गई जान
Image Credit: समस्तीपुर में सांप के काटने पर ओझा के पास भटकता रहा परिवार

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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