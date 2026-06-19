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समस्तीपुर में अंधविश्वास की वजह से एक लड़की की जान चली गई. सांप के काटने के बाद परिवार ने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने के बजाय पारंपरिक झाड़-फूंक का सहारा लिया. एक स्थानीय ओझा के एक घंटे तक झाड़-फूंक करने के बाद लड़की की मौत हो गई. यह घटना समस्तीपुर जिले के बिथान पुलिस स्टेशन इलाके के मर्थुआ (वार्ड 9) में हुई, जहां गुरुवार (18 जून, 2026) देर शाम हैंडपंप के पास बर्तन धोते समय लड़की को सांप ने काट लिया. उसे अस्पताल ले जाने के बजाय परिवार ने गांव में ही झाड़-फूंक का सहारा लिया, जिससे लड़की की मौत हो गई. हालांकि, मृत लड़की के चाचा ने बताया कि सबसे पास का अस्पताल लगभग 9 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने में उन्हें देर हो गई.
मृतक बच्ची की पहचान 9 साल की श्रद्धा कुमारी के तौर पर हुई है, जो गांव के वकील कुमार की बेटी थी. वह तीसरी कक्षा की छात्रा थी. बच्ची के चाचा रामाधीन राय ने बताया कि श्रद्धा घर के पास लगे हैंडपंप पर बर्तन धो रही थी, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया. सांप के काटने पर वह चिल्लाते हुए घर की ओर भागी ताकि परिवार वालों को बता सके. अस्पताल गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर है. हालांकि गांव में एक छोटा हेल्थ सेंटर था जहां एक नर्स तैनात रहती थी, लेकिन अभी वहां कोई नहीं है. इसलिए, छोटी-मोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को लगभग 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. इसी वजह से, जहर का असर खत्म करने के लिए बच्ची को तुरंत गांव के ही भगत के पास ले जाया गया.
लगभग एक घंटे तक भगत ने मंत्रों का जाप करके सांप के जहर का असर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिर घटना की सूचना पुलिस को दी गई. वे देर रात मौके पर पहुंचे, जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. परिवार के सदस्य शुक्रवार सुबह इस प्रक्रिया के लिए सदर अस्पताल पहुंचे. रोसेरा के DSP संजय सिन्हा ने बताया कि उन्हें लड़की को सांप काटने की सूचना मिली थी. हालांकि, परिवार ने गांव में पारंपरिक वैद्य पर भरोसा करते हुए काफी समय बिताया. अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण लड़की की मौत हो गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अप्राकृतिक मौत (UD केस) का मामला दर्ज किया जा रहा है.