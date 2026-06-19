लगभग एक घंटे तक भगत ने मंत्रों का जाप करके सांप के जहर का असर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिर घटना की सूचना पुलिस को दी गई. वे देर रात मौके पर पहुंचे, जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. परिवार के सदस्य शुक्रवार सुबह इस प्रक्रिया के लिए सदर अस्पताल पहुंचे. रोसेरा के DSP संजय सिन्हा ने बताया कि उन्हें लड़की को सांप काटने की सूचना मिली थी. हालांकि, परिवार ने गांव में पारंपरिक वैद्य पर भरोसा करते हुए काफी समय बिताया. अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण लड़की की मौत हो गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अप्राकृतिक मौत (UD केस) का मामला दर्ज किया जा रहा है.