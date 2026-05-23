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खेत की जुताई कर लौट रहा था किसान... मक्के के खेत में बिछे नंगे तारों ने ली जान, पीछे छोड़ गया 6 मासूम बच्चे

Samastipur News: समस्तीपुर में खेत की जुताई कर लौट रहे किसान की बिजली के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई. मृत पशुपति राय अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ गए हैं. इस घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 23, 2026, 11:04 AM IST

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समस्तीपुर न्यूज
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Samastipur News: समस्तीपुर में बिजली के तारों के संपर्क में आने से एक किसान की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, किसान की जान उस समय चली गई जब उसने गलती से अपने खेत के आसपास बिछे बिजली के नंगे तारों को छू लिया. यह घटना समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी धमौन में हुई, जहां खेत की जुताई करके घर लौटते समय किसान की अपने ही खेत में मौके पर ही मौत हो गई. मृतक किसान की पहचान पटोरी थाना क्षेत्र के निवासी 40 वर्षीय पशुपति राय के रूप में हुई है. मृतक अपने पीछे छह बच्चों को छोड़ गया है.

तारों के संपर्क में आने से किसान की मौत
बताया जा रहा है कि एक किसान अपने खेतों की जुताई करके लौट रहा था, तो उसका सामना पास के ही एक मक्के के खेत के चारों ओर फैली नंगी बिजली की तारों से हो गया. यह खेत गांव के ही किसी दूसरे व्यक्ति का था. इन चालू तारों के संपर्क में आने से किसान की मौत हो गई. उसके परिवार वालों को इस घटना के बारे में तब पता चला, जब वह घर नहीं लौटा. खेतों में उसकी तलाश करने पर उन्हें उसका शव मक्के के खेत के अंदर, तारों के पास पड़ा मिला. परिवार ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी और खेतों में नंगी बिजली की तारें अवैध रूप से लगाने के मामले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की. हालांकि, पुलिस ने समझा-बुझाकर परिवार वालों को शांत कराया और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है. उसे पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: बेगूसरायः पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी ने एक किसान को कुचला, मौत, लोगों में गुस्सा

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अवैध रूप से लगाई गई थी नंगे बिजली की तार
मृत किसान के परिवार वालों का कहना है कि कल सुबह करीब 10:00 बजे वह खेत जोतने के लिए गए थे. लेकिन, वह वापस नहीं लौटे. जब वे उन्हें ढूंढने गए, तो उन्हें उनका शव गांव के ही एक अन्य व्यक्ति, बृजेश राय के मक्के के खेत के पास पड़ा मिला. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और खेतों में नंगे बिजली के तार पड़े हुए थे. उनका दावा है कि यह केवल एक मौत नहीं, बल्कि एक हत्या है. इसलिए, खेत में नंगे बिजली के तार अवैध रूप से लगाने और हत्या दोनों मामलों में केस दर्ज किया जाना चाहिए. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि गिरफ्तारी की जाएगी. मृतक अपने पीछे छह बच्चे छोड़ गए हैं, जिनका भरण-पोषण खेती-बाड़ी से ही होता था.

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