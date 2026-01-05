Advertisement
'हर हफ्ते 500 रुपये दो, नहीं तो...', चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार तो बेरहमी से कर दी पिटाई

Samastipur News: समस्तीपुर में एक चप्पल दुकानदार को इसलिए बेरहमी से पिटा गया क्योंकि उसने रंगदारी देने से इनकार कर दिया. घटना की जनकारी मिलने के बाद डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल बाप-बेटे को अस्पताल पहुंचाया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 09:36 AM IST

Samastipur News: समस्तीपुर में रंगदारी न देने के कारण एक चप्पल दुकानदार और उनके बेटे के साथ मारपीट की घटना सामने आई है. घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतपुर बांध की है. सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया. घायल दुकानदार की पहचान रहमतपुर वार्ड-2 निवासी स्वर्गीय मोहम्मद मासूम के 65 साल के बेटे मोहम्मद इब्राहिम और उनके 28 साल के बेटे मोहम्मद मुस्ताक के रूप में की गई है. मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि उन्होंने छह महीने पहले रहमतपुर बांध पर चप्पल की दुकान खोली थी.

हर हफ्ते 500 रुपये रंगदारी
उन्होंने बताया कि पांच-छह लोग दुकान पर पहुंचे और उनसे हर हफ्ते 500 रुपये रंगदारी की मांग करने लगे. जब उन्होंने यह कहते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया कि अभी दुकान नई है और उनके पास पैसे नहीं हैं तो सभी लोगों ने उन्हें और उनके बेटे मोहम्मद मुस्ताक को पीटकर घायल कर दिया. वहां मौजूद लोगों ने 112 पुलिस टीम को घटना की सूचना दी. मुफस्सिल थाना में तैनात 112 की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल पिता-बेटे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया.

आरोपियों पर होगी कार्रवाई
सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में डॉक्टर वीरेन्द्र झा की देखरेख में घायल बाप-बेटे का इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर के अनुसार, दुकानदार के बाएं हाथ और बाएं पैर की हड्डी टूटी गई है, जिसका एक्स-रे कराया जा रहा है. वही, मामले में मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत प्रताप प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्हें मारपीट की होने की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 112 पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा. उन्होंने आश्वासन दिया कि घायलों की ओर से लिखित आवेदन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

यह भी पढ़ें: Samastipur News: निजी स्कूल का शिक्षक बना फर्जी TTE, पकड़े जाने पर उगल दिया राज

