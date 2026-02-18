Advertisement
बेखौफ अपराधी, बेबस पुलिस? समस्तीपुर में लोजपा नेता पर जानलेवा हमला, सीने में गोली खाकर जिंदगी की जंग लड़ रहा सहयोगी

Samastipur crime news: समस्तीपुर के बहादुरपुर मोहल्ला में लोजपा नेता अंटू ईशर पर देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में अंटू ईशर बाल-बाल बच गए, जबकि उनके सहयोगी शुभम कुमार के सीने में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद कर लिया है और पुरानी रंजिश में वारदात की आशंका जताते हुए कुछ अपराधियों की पहचान कर ली है. मामले के खुलासे के लिए छापेमारी जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:32 AM IST

Samastipur crime news: बिहार के समस्तीपुर शहर के बहादुरपुर मोहल्ला में मंगलवार की देर शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब बाइक और कार पर सवार हथियारबंद बदमाशों ने घर के सामने ही लोजपा नेता अंटू ईशर की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. करीब आठ से दस राउंड चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा. हमले में अंटू ईशर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनके साथ कार में मौजूद सहयोगी शुभम कुमार के सीने में गोली लग गई. गंभीर रूप से घायल शुभम को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बदमाश फायरिंग करते हुए हुए फरार
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे, लेकिन तब तक सभी हमलावर हथियार लहराते हुए भाग निकले. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू की. पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है. घायल युवक शुभम कुमार की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के खैरी गांव निवासी के रूप में हुई है.

घर लौटने के दौरान वारदात को दिया अंजाम
मिली जानकारी के अनुसार अंटू ईशर अपने सहयोगी के साथ कार से बहादुरपुर स्थित घर लौट रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए एक कार और चार बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधियों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए इस हमले में अंटू ईशर किसी तरह जान बचाकर निकल गए, जबकि उनके सहयोगी को गोली लग गई.

पुरानी अदावत में हमला, जल्द होगा खुलासा
घटना की सूचना पर एएसपी संजय पांडेय और नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार मौके पर पहुंचे और जांच की. एएसपी ने बताया कि पूछताछ में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. कुछ अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है. घायल युवक का बयान दर्ज कर पुलिस पूरे मामले के उद्भेदन में जुटी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

