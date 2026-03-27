साहब लेते रहे खर्राटे, बंदी ने मार दिया फर्राटा, समस्तीपुर में थाने से फरार हुई आरोपी महिला

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में एक थाने से महिला बंदी फरार हो गई. पुलिस थाने से महिला बंदी के भाग जाने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी को नींद आ गई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी भाग गई.
Trending Photos
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना से एक महिला बंदी के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. देर रात महिला ने पुलिस को चकमा देते हुए थाने से ही भागने में सफलता हासिल कर ली, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. डीएसपी विवेक कुमार शर्मा के अनुसार, क्वेटा गांव निवासी भागीरती की पुत्री रितु कुमारी के आवेदन पर दलसिंहसराय थाना कांड संख्या 170/26 दर्ज किया गया था. इसी मामले में उमेश राय की पत्नी को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था और उसे महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में रखा गया था.
बताया जा रहा है कि रात के समय ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को नींद आ गई. इसी दौरान बंदी ने मौके का फायदा उठाया और चुपके से फरार हो गई. घटना के बाद ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ की जा रही है.
सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है. संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन फरार महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका है. डीएसपी ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. वहीं, फरार महिला की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है.
बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला को महिला हाजत में रखने के बजाय पुलिस बैरक में क्यों रखा गया.
रिपोर्ट: मनटुन कुमार रॉय
यह भी पढ़ें: शराब के नशे में करता था मारपीट, पत्नी और बेटे ने पाइप से पीट-पीटकर मार डाला