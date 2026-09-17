/समस्तीपुर: दलसिंहसराय के कुलदीप मार्केट में देर रात लगी आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर राख

घटना से दुकानदारों में मायूसी

इस आगलगी की घटना के कारण प्रभावित दुकानदारों में मायूसी फैल गई है. फिलहाल आग लगने की मुख्य कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन, प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद है. मामले की जांच की जा रही है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. साथ ही, दुकानदारों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है.