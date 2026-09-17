/समस्तीपुर: दलसिंहसराय के कुलदीप मार्केट में देर रात लगी आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर राख

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समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में देर रात एक मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटों ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. रात के सन्नाटे में अचानक उठी आग की लपटों और धुएं के घने गुबार ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. मिली जानकारी के अनुसार, ये पूरी घटना महावीर चौक स्थित कुलदीप मार्केट की है, जहां आग लगने से आधा दर्जन से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं.
दमकल विभाग को दी सूचना
आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने कई दुकानों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया. इस भयानक मंजर को देखकर मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घटनास्थल पर ही मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. साथ ही, दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई.
तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू
सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया. मिली जानकारी के अनुसार, दमकल कर्मियों को करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि, तब तक करीब आधा दर्जन दुकानें पूरी तरह जल चुकी थीं.
घटना से दुकानदारों में मायूसी
इस आगलगी की घटना के कारण प्रभावित दुकानदारों में मायूसी फैल गई है. फिलहाल आग लगने की मुख्य कारणों का पता नहीं चल पाया है. लेकिन, प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद है. मामले की जांच की जा रही है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. साथ ही, दुकानदारों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है.