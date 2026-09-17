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समस्तीपुर: दलसिंहसराय के कुलदीप मार्केट में देर रात लगी आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर राख

समस्तीपुर में दलसिंहसराय के कुलदीप मार्केट में देर रात आग लग गई. इस दौरान आधा दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई. पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:57 AM IST
समस्तीपुर: दलसिंहसराय के कुलदीप मार्केट में देर रात लगी आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर राख
Image Credit: समस्तीपुर: दलसिंहसराय के कुलदीप मार्केट में देर रात लगी आग (जी मीडिया)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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