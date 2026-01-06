Samastipur Rail Accident: साल 2026 का पहला ट्रेन हादसा! समस्तीपुर में मालगाड़ी का एक डिब्बा हुआ डीरेल, रेल रूट बाधित

Samastipur Rail Accident: बिहार के समस्तीपुर में साल 2026 का पहला रेल हादसा सामने आया है. दरअसल, समस्तीपुर रोसड़ा घाट रेलवे स्टेशन पर लिक्विड पदार्थ लदी मालगाड़ी का एक डिब्बा डीरेल हो गया. इससे रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक, हसनपुर से समस्तीपुर की ओर जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा अचानक से पटरी से नीचे उतर गया. इस मालगाड़ी में लिक्विड पदार्थ लोड था और मालगाड़ी हसनपुर रेलखंड से समस्तीपुर की ओर जा रही थी. मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने पर काफी तेज आवाज आई, जिससे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गई.

राहत की बात यह रही कि डिरेल हुआ डिब्बा ट्रेन के पिछले हिस्से में था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए डिरेल डिब्बे को अलग कर मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना कर दिया, ताकि रेल परिचालन ज्यादा प्रभावित न हो. वहीं रेलवे के बचाव दल द्वारा युद्ध स्तर पर डिरेल हुए डिब्बे को पटरी पर लाने का कार्य किया जा रहा है. क्रेन और तकनीकी उपकरणों की मदद से डिब्बे को दोबारा ट्रैक पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि मालगाड़ी में लिक्विड तेल लदा हुआ है.

ये भी पढ़ें- ठंड लगी या वृद्ध हो गया था! नौतन के सनसरैया हाईस्कूल के पास गिद्ध जमीन पर आ गिरा

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. रोसड़ा घाट रेलवे स्टेशन अधीक्षक से दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन स्टेशन अधीक्षक के द्वारा फोन का जवाब नहीं दिया गया. प्रथम दृष्टया यह मामला तकनीकी खराबी या ट्रैक में आई किसी समस्या का लग रहा है, हालांकि रेलवे ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हादसे के कारणों की पुष्टि नहीं की है. मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल होने के कारण समस्तीपुर-खगड़िया रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है. फिलहाल वैगन (डिब्बा) को क्रेन की मदद से वापस ट्रैक पर लाने और यातायात को सामान्य करने की कोशिश जारी है.

रिपोर्ट- मनटुन रॉय