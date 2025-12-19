Advertisement
Bihar Train Late: कोहरे ने छिनी ट्रेनों की रफ्तार, स्टेशन पर रात गुजारने को यात्री मजबूर... घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

Bihar Train Late: बिहार में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है. कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने समय से 12 घंटे तक लेट चल रही है. ऐसे में लोग स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं. पटना से लेकर समस्तीपुर तक यात्री परेशान है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:24 AM IST

Bihar Train Late: बिहार में पहले से अधिक ठंड बढ़ गई है. पटना, नालंदा, समस्तीपुर, भागलपुर, गोपालगंज समेत कई जिलों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. ठंडी हवा के चलते कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है. घने कोहरे का असर अब रेलवे के रफ्तार पर भी दिखाई दे रहा है. घने कोहरे के कारण कई ट्रेन लेट से चल रही है. बढ़ते ठंड ने रेल यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है. ट्रेन के लेट होने के कारण यात्रियों को स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ रही है. यात्रियों की परेशानी तब और अधिक हो जाती है जब एकाएक कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द की सूचना मिलती है. कोहरे के कारण ट्रेन 5 से 7 घंटे लेट चल रही है, जिसके कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ़्तार हुई धीमी
पटना आने वाली कई प्रमुख ट्रेन कई घंटे लेट चल रही है. मैसूर-दरभंगा स्पेशल ट्रेन 24 घंटा लेट चल रही है. नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 4 घंटे, नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 3 घंटे, राजगीर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन 4 घंटे लेट, श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट चल रही है. साथ ही, ब्रह्मपुत्र मेल 1 घंटे लेट, अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे लेट, साउथ बिहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3:30 घंटा लेट, विभूति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 घंटा लेट चल रही है.

समस्तीपुर में भी ट्रेनें लेट
समस्तीपुर में भी कड़ाके की ठंड और पछुआ हवा के साथ घने कोहरे का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है. ठंड को को देखते हुए शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों, रैन बसेरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सहित भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर जिला प्रशासन की तैयारी की पड़ताल करने समस्तीपुर जी मीडिया की टीम, देर रात सड़कों पर उतरकर जिला प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान अलाव के पास बैठे रिक्शा चालकों, ठेला चालकों और गरीब मजदूरों ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है. अपने स्तर पर ही ठंड से कुछ निजात पाने के लिए अलाव जला रहे है.

समस्तीपुर रेलमंडल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे दिल्ली, महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं. बता दें कि समस्तीपुर रेलमंडल के अंतर्गत आने वाली 02570 दिल्ली–दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस करीब 12 घंटे की देरी से चल रही है. यह ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन पर सुबह 8:05 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन इसके रात करीब 12 बजे तक पहुंचने की संभावना है. दरभंगा पहुंचते-पहुंचते यह ट्रेन लगभग 14 घंटे विलंबित हो सकती है. इसके अलावा 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस भी करीब 5 घंटे विलंब से चल रही है. 

15566 वैशाली एक्सप्रेस को समस्तीपुर जंक्शन पर दिन के 3:50 बजे पहुंचना था, लेकिन यह ट्रेन 10 बजे पहुंची, यानी लगभग 6 घंटे की देरी हुई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्हें हाड़ कंपकपाती ठंड में ट्रेन की देरी की वजह से रात में स्टेशन पर ही बिताना पड़ रहा है. समस्तीपुर रेलमंडल के अंतर्गत चलने वाली पैसेंजर और अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हैं. 63307 कटिहार–समस्तीपुर सवारी गाड़ी करीब 3 घंटे लेट चल रही है, जबकि 00393 भारत गौरव एक्सप्रेस भी लगभग 3 घंटे विलंब से है. वहीं 15028 मार्च एक्सप्रेस समस्तीपुर से करीब 2 घंटे की देरी से गुजरी, वही गरीब रथ, संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेने काफी देरी से स्टेशनों पर पहुंच रही है . जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यात्री ट्रेन के निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचते हैं लेकिन ट्रेन के समय से नहीं आने की वजह से कोई 5 घंटे तो कोई 10 घंटे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं.

भागलपुर और बेगूसराय में अलर्ट
वही, भागलपुर समेत कई जिलों में ठंड को लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. भागलपुर में आज से तापमान में और अधिक गिरावट और कुहासे के साथ-साथ कनकनी बढ़ने की संभावना जताई गई है. बेगूसराय में भी लगातार गिरते तापमान के कारण कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. आज सुबह से ही जिले में कंपकंपा देने वाली ठंड देखने को मिल रही है. लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. ठंडी हवा और गिरते तापमान के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट: जी न्यूज टीम

