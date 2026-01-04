भाग कर शादी की... सोशल मीडिया पर छोड़ रहे फोटो, नाराज लड़की के परिजनों ने उठाया ये कदम

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के के पिता की पिटाई कर दी. मारपीट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरी घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन गांव की बताई जा रही है. वार्ड-9 निवासी घायल शंकर राय (58) ने बताया कि मेरे बेटे श्याम कुमार का गांव की ही गुंजन कुमारी से करीब तीन साल से अफेयर था. दोनों कोचिंग के दौरान एक-दूसरे से मिलते थे. कुछ समय पहले प्रेम संबंध की जानकारी गांव वालों को हुई, जिसका विरोध किया गया. बालिग होने के कारण दोनों छह महीने पहले घर से भागकर गुजरात चले गए और शादी कर ली.

धारदार हथियार से किया वार

लड़के के पिता ने आगे बताया कि शादी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करना शुरू कर दिया. इससे नाराज लड़की के पिता अशोक राय और उनके परिजन मेरे घर पर पहुंचे और बेटे को वापस बुलाने का दबाव डाला. जब उन्होंने बात नहीं मानी तो सभी ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की. घटना के बाद विभूतिपुर थाना में केस भी दर्ज हुआ था और मामला कोर्ट में चला गया. 1 जनवरी 2026 को घर पर अकेले होने की वजह से मेरे साथ लड़की के परिवारवालों ने जान मारने के नीयत से सिर पर धारदार हथियार से घायल कर दिया.

रिश्ते में दोनों चाचा-भतीजी

आरोप लगाते हुए परिजन पीड़ित ने आगे कहा कि 30 अक्टूबर 2025 को थाने में एक लिखित आवेदन दिया था. अशोक राय और उनके परिवार के सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. एक बार उनके बेटे ने सोशल मीडिया फोटो और वीडियो डाला था, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने फिर मारपीट किया. ये मामला एक ही गांव का है, जहां रिश्ते में दोनों चाचा-भतीजी लगेंगे. मामला समस्तीपुर कोर्ट में भी चल रहा है.

