Samastipur News: प्रेमिका की बहन थी आंखों का कांटा! कोचिंग जाते समय मारी गोली, आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग
Samastipur News: प्रेमिका की बहन थी आंखों का कांटा! कोचिंग जाते समय मारी गोली, आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग

Samastipur Crime News: समस्तीपुर के शिवाजीनगर में सोमवार सुबह 19 वर्षीय छात्रा गुड़िया कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने एक निजी स्कूल के शिक्षक पर आरोप लगाया है कि उसने प्रेम प्रसंग के विरोध में हत्या की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:08 PM IST

समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या
समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह कोचिंग जा रही 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान उत्तर परसा गांव के तेलिया टोल निवासी विजय कुमार मंडल की पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है. गुड़िया बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और रोजाना दरभंगा जिले के बहेड़ी स्थित कोचिंग सेंटर जाती थी. सोमवार को भी वह घर से पगडंडी वाले रास्ते से बगीचे की ओर जा रही थी, तभी परसा और बघौनी गांव के बीच बगीचे के पास अज्ञात बदमाश ने उस पर गोली चला दी.

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों ने गुड़िया को अचेत अवस्था में पाया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी और गुस्से का माहौल बन गया.

परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसी क्षेत्र के एक निजी हाई स्कूल का शिक्षक हत्या के पीछे है. बताया गया कि आरोपी शिक्षक का गुड़िया की बड़ी बहन के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसका गुड़िया विरोध कर रही थी. इसी कारण शिक्षक नाराज था और लगातार धमकियां दे रहा था. परिजनों ने दो-तीन महीने पहले ही शिवाजीनगर थाने में इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

हत्या की खबर मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने बघौनी के पास दरभंगा–सिंघिया–रोसड़ा मुख्य पथ को जाम कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी. गुस्साए लोगों ने बहेड़ी स्थित निजी स्कूल के वाहन में आग लगा दी. मौके पर चार थानों की पुलिस तैनात है. पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है.

रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आक्रोशित लोग शव उठाने से रोक रहे हैं. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- मंटुन कुमार रॉय

Samastipur News

