Samastipur News: भगवान भी सुरक्षित नहीं! मंदिर का ताला तोड़ 50 लाख की अष्टधातु मूर्तियां चोरी, सड़कों पर उतरे ग्रामीण

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवधा गांव में स्थित छोटी ठाकुरबाड़ी मंदिर में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने मंदिर से अष्टधातु से निर्मित भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और लड्डू गोपाल की चार प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ली हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है. इस सनसनीखेज चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. मंदिर में हुई इस घटना ने धार्मिक आस्था के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे में ठाकुरबाड़ी मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर गर्भगृह में प्रवेश किया और वहां स्थापित सभी चारों अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर लीं. चोरी की जानकारी सुबह तब सामने आई, जब मंदिर के पुजारी रोजाना की तरह पूजा-अर्चना करने पहुंचे. उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और भगवान की सभी मूर्तियां गायब हैं. इसके बाद पुजारी ने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी और पुलिस को मामले से अवगत कराया.

ग्रामीणों ने बताया कि देवधा गांव की छोटी ठाकुरबाड़ी मंदिर में स्थापित ये अष्टधातु की मूर्तियां करीब सौ साल से भी अधिक पुरानी हैं. इन मूर्तियों की स्थापना गांव के पूर्वजों द्वारा की गई थी और तब से लगातार यहां विधिवत पूजा-अर्चना होती आ रही है. मूर्तियों की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण यह चोरी ग्रामीणों के लिए बेहद दुखद और आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना है.

सूचना मिलते ही हसनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ठाकुरबाड़ी के पुजारी व ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों की जांच की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी मंदिर में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जल्द से जल्द मूर्तियों की बरामदगी की मांग की है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय