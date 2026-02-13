Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3108785
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में पिस्टल की नोक पर स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बना करोड़ों की लूट, फायरिंग करते हुए अपराधी फरार

Samastipur Crime News: समस्तीपुर में दिनदहाड़े पिस्टल के बल पर स्वर्ण दुकानदार को बंधक बना करोड़ों के गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए. बताया जा रहा है कि अपाची सवार तीन अपराधी फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 10:37 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में स्वर्ण कारोबारी को बंधक बना करोड़ों के जेवर लूटे, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम
समस्तीपुर में स्वर्ण कारोबारी को बंधक बना करोड़ों के जेवर लूटे, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

Samastipur News: समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े पिस्टल के बल पर स्वर्ण दुकानदार को बंधक बना करोड़ों रुपए से अधिक के आभूषण लूट कर फायरिंग करते हुए अपाची बाइक से फरार हो गए. वहीं, घटना से नाराज लोगों ने सड़क जामकर आगजनी कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गाहर की है, जंहा दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले जगह पर स्वर्ण दुकानदार को बंधक बना लूट की घटना को अंजाम दिया गया है.

पीड़ित दुकानदार राहुल कुमार का बताया कि शुक्रवार को लगभग 2:30 बजे के आसपास एक अपाचे बाइक से तीन युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और सोने की अंगूठी दिखाने की बात कहा. इस दौरान एक अन्य ग्राहक भी पहुंचा, लेकिन उसके जाने के बाद तीनों युवकों ने माथे पर बंदूक तानकर दुकान में रखा हुआ सभी सामान बोरे में रखने को कहा. हल्ला करने पर गोली मारने की धमकी दी. कुल तीन सौ ग्राम सोना और 20 किलो चांदी के आभूषण लूट लिया.

इस संबंध में एसडीपीओ सदर 2 सजंय कुमार ने कहा कि तीन अपराधी पिस्तौल के बल पर ग्राहक बनकर स्वर्ण दुकान से लूट की घटना को अंजाम दिया है. पूछताछ की जा रही है. टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची है. घटना का साक्ष्य संकलन करते हुए जल्द से इस घटना का खुलासा करेंगे. सभी सामान की बरामद की भी कर ली जाएगी. हालांकि, कितने रुपए के सामान की लूट हुई है दुकानदार से पूछताछ के बाद ही मालूम चलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

यह भी पढ़ें: सेमरा के चर्चित दहेज हत्या मामले में सभी 5 आरोपी बरी, अदालत का बड़ा फैसला

 

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Samastipur News
समस्तीपुर में पिस्टल की नोक पर स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बना करोड़ों की लूट
hazaribagh news
हजारीबाग में हाथियों का तांडव:एक गांव में 6 को कुचला,एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Bihar News
बिहार के 514 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत:सक्षम और प्रेरणा योजना के तहत मिलेगी स्कॉलरशिप
Bihar News
दरभंगा की कंपनी ब्लैकलिस्ट, सीमेंट कंक्रीट की गुणवत्ता में मिली थी भारी कमी
amitabh das
अमिताभ दास के 3 महाविवाद, जिनसे हिल गई थी बिहार की सियासत, नौकरी तक गंवानी पड़ी थी
Aditya Sahu
अपराधियों की समानांतर सरकार! BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को घेरा
Bihar News
RTI: 76 हजार से ज्यादा बच्चों ने ज्ञानदीप पोर्टल पर कराया रजिस्ट्रेशन, गया टॉप पर
NEET-JEE
नीट-जेईई की तैयारी स्कूल से ही, बिहार में खुलेंगे 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल!
chest pain
सीने में दर्द होने पर 10 मिनट में कराएं ECG, पटना में डॉक्टरों ने दी सलाह
Dhanbad News
Dhanbad: 8 लाख में परीक्षा पास कराने का सौदा, 3 गिरफ्तार, स्पाई ईयरपीस बरामद