समस्तीपुर में पिस्टल की नोक पर स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बना करोड़ों की लूट, फायरिंग करते हुए अपराधी फरार

Samastipur News: समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े पिस्टल के बल पर स्वर्ण दुकानदार को बंधक बना करोड़ों रुपए से अधिक के आभूषण लूट कर फायरिंग करते हुए अपाची बाइक से फरार हो गए. वहीं, घटना से नाराज लोगों ने सड़क जामकर आगजनी कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. पूरी घटना समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गाहर की है, जंहा दिनदहाड़े भीड़भाड़ वाले जगह पर स्वर्ण दुकानदार को बंधक बना लूट की घटना को अंजाम दिया गया है.

पीड़ित दुकानदार राहुल कुमार का बताया कि शुक्रवार को लगभग 2:30 बजे के आसपास एक अपाचे बाइक से तीन युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और सोने की अंगूठी दिखाने की बात कहा. इस दौरान एक अन्य ग्राहक भी पहुंचा, लेकिन उसके जाने के बाद तीनों युवकों ने माथे पर बंदूक तानकर दुकान में रखा हुआ सभी सामान बोरे में रखने को कहा. हल्ला करने पर गोली मारने की धमकी दी. कुल तीन सौ ग्राम सोना और 20 किलो चांदी के आभूषण लूट लिया.

इस संबंध में एसडीपीओ सदर 2 सजंय कुमार ने कहा कि तीन अपराधी पिस्तौल के बल पर ग्राहक बनकर स्वर्ण दुकान से लूट की घटना को अंजाम दिया है. पूछताछ की जा रही है. टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची है. घटना का साक्ष्य संकलन करते हुए जल्द से इस घटना का खुलासा करेंगे. सभी सामान की बरामद की भी कर ली जाएगी. हालांकि, कितने रुपए के सामान की लूट हुई है दुकानदार से पूछताछ के बाद ही मालूम चलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

यह भी पढ़ें: सेमरा के चर्चित दहेज हत्या मामले में सभी 5 आरोपी बरी, अदालत का बड़ा फैसला