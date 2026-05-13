खुशखबरी! कल पूरा हो जाएगा समस्तीपुर-दरभंगा रेल ट्रैक दोहरीकरण का काम, अब डबल ट्रैक पर दौड़ेंगी लंबी दूरी की ट्रेनें

2016 से चल रहे समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का काम कल 14 मई को पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही यहां डबल ट्रैक पर रेल सेवा बहाल हो जाएगी. साथ ही, आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी. सांसद शांभवी चौधरी (लोजपा रामविलास) ने समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा के साथ रेल विकास योजनाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि बैठक में समस्तीपुर से दिल्ली के लिए सीधी सुपरफास्ट ट्रेन चलाने को लेकर भी बातचीत हुई है और इसको लेकर काम किया जा रहा है.

सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि अभी वीकली और 15 दिनों पर ट्रेन चलाने को लेकर विचार किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के सामने वो अपनी मांगों को रखने वाली हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समस्तीपुर-खगड़िया रेलखंड के दोहरीकरण पर भी डीआरएम से चर्चा हुई है. अभी सिंगल लाइन होने के कारण बहुत सारे ट्रेन शेडों में चले जाते हैं. रोसड़ा से पटना की कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस बाबत उन्होंने कहा कि सहरसा से इंटरसिटी जैसी ट्रेन चलाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले.

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पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर सांसद शांभवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश हित में यह फैसला लिया है. इस पर सभी को अमल करना चाहिए. दुनिया के हालात अभी ठीक नहीं हैं. ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है. ऐसी स्थिति में देश के रिसोर्स को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने के सवाल पर सांसद ने कहा कि यह आह्वान कुछ समय के लिए है. संकट से बचने के लिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ दिनों के लिए हम सोना की खरीदारी नहीं करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी. देशभक्ति के लिए सभी को काम करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सिर्फ सीमा पर सैनिकों का लड़ना देशभक्ति नहीं है. देश के लिए जमीन पर पड़ा कचरा भी आप उठाते हैं तो वह देशभक्ति है. देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए देशवासियों से एक आह्वान किया गया है. जैसे कोविड महामारी को पूरे देश ने एक होकर मात दी थी, उसी प्रकार इस विकट घड़ी को मात देंगे. विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के आह्वान पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सभी ने अपने काफिले में कटौती कर दी है. विदेशी दौरों को भी कम किया गया है. प्रधानमंत्री ने बेवजह के खर्चों को कम करने के लिए कहा है. विपक्ष को केवल कटाक्ष करना है तो वह करता रहे.