/समस्तीपुर में किराना दुकानदार को मारी गोली, पटना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना क्षेत्र के ढट्ठा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया. गोली दुकानदार के पैर में लगी है. जख्मी हालत में स्थानीय लोगों ने उसे समस्तीपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां वो इलाजरत है . घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जख्मी दुकानदार की पहचान ढट्ठा गांव निवासी रामशंकर ठाकुर के बेटे दुर्गा प्रसाद के रूप में हुई है. घटना के संबंध में जख्मी दुकानदार दुर्गा प्रसाद ने बताया कि उनका जनरल स्टोर घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. रविवार (30 अगस्त) की रात दुकान बंद करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने उन्हें बाइक रोकने को कहा.