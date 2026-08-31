/समस्तीपुर में किराना दुकानदार को मारी गोली, पटना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना क्षेत्र के ढट्ठा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया. गोली दुकानदार के पैर में लगी है. जख्मी हालत में स्थानीय लोगों ने उसे समस्तीपुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां वो इलाजरत है . घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जख्मी दुकानदार की पहचान ढट्ठा गांव निवासी रामशंकर ठाकुर के बेटे दुर्गा प्रसाद के रूप में हुई है. घटना के संबंध में जख्मी दुकानदार दुर्गा प्रसाद ने बताया कि उनका जनरल स्टोर घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. रविवार (30 अगस्त) की रात दुकान बंद करने के बाद वह बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने उन्हें बाइक रोकने को कहा.
बदमाशों ने तीन राउंड फायरिंग की
आरोप है कि इसके बाद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. जख्मी दुकानदार के अनुसार, बदमाशों ने तीन राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली उनके पैर में लगी. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे, जिसके बाद बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए. स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल दुकानदार को पहले रोसरा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश
इसके बाद परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए समस्तीपुर शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है. रोसरा के डीएसपी संजय सिन्हा ने बताया कि रात में गोलीबारी की घटना हुई है, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी. सोमवार को दिन के करीब 11 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को घटना की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक पुलिस पदाधिकारी को जख्मी दुकानदार का बयान दर्ज करने के लिए समस्तीपुर भेजा गया है. गोली कैसे चली और किसने चलाई, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. डीएसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है.
पति ने ही की थी पत्नी की हत्या- पुलिस
दूसरी ओर, समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर गांव में चार दिन पहले हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, अजीत ने अपनी पत्नी को रात में पड़ोस के एक युवक से बातचीत करते देख लिया था. इसके बाद गुस्से में उसने पत्नी के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने जमीनी विवाद में पड़ोसियों पर हत्या करने का आरोप लगा दिया था.
गला घोंटकर की गई थी हत्या
सदर डीएसपी-2 संजय कुमार ने बताया कि 26 अगस्त की रात खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर गांव में घर के अंदर मीना देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतका के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. डीएसपी ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस को हत्या में मृतका के पति की संलिप्तता का संदेह हुआ. जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिससे पुलिस का शक अजीत कुमार पोद्दार पर गहराता गया.
शक के आधार पर पत्नी की हत्या की- पुलिस
पुलिस के अनुसार, अजीत पोद्दार दिल्ली में फल की दुकान चलाता है और घटना से करीब 10 दिन पहले अपने घर आया था. इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी मीना की पड़ोस के एक युवक से नजदीकियां हैं. इसे लेकर वह काफी नाराज था. घटना की रात परिवार के अन्य लोग सो रहे थे. इसी दौरान मीना घर की सीढ़ी पर पड़ोस के एक युवक से बातचीत कर रही थी. अजीत की नींद खुलने पर उसने दोनों को देख लिया. अजीत को देखकर युवक वहां से फरार हो गया. इसके बाद गुस्से में अजीत ने पत्नी के साथ मारपीट की और घर की सीढ़ी पर ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.
आरोपी पति ने अपना गुनाह कबूल किया
हत्या के बाद अजीत ने मामले को जमीनी विवाद का रूप देने की कोशिश की. उसने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगा दिया. हालांकि, शुरुआती जांच में ही पुलिस को उसके बयान पर संदेह होने लगा था. उसने जिस तरह से पड़ोसियों द्वारा हत्या किए जाने की बात कही थी, घटनास्थल पर उसके अनुरूप कोई साक्ष्य नहीं मिले. इसके बाद पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. पुलिस ने आरोपी पति की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
पटनाः युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
वहीं, राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के विग्रहपुर रोड नंबर-2 में 26 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान धनरूआ के मोरयमा गांव निवासी निवेश कुमार उर्फ बिक्की के रूप में हुई है. निवेश शादीशुदा था और उसकी करीब डेढ़ साल की एक बच्ची है. वह पटना में रहकर ट्रेवल एजेंसी का काम करता था. धनरूआ में उसका ए टू जेड नाम से मॉल भी बताया जा रहा है. मृतक के चाचा विनय कुमार शर्मा के अनुसार, निवेश विग्रहपुर में अकेले रहता था. रविवार को जब उससे संपर्क नहीं हो सका तो उन्होंने वहां रहने वाले कुछ युवकों को कमरे पर भेजा. पुलिस की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां निवेश मृत अवस्था में मिला.
सुसाइड के प्रयास में गिरने से हुई मौत!
परिजनों का दावा है कि निवेश किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा था और इसी दौरान सुसाइड का प्रयास करने के बाद गिरने से उसकी मौत हुई. हालांकि, घटना की पूरी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. चाचा ने आशंका जताई है कि कोई महिला निवेश को ब्लैकमेल कर रही थी. पुलिस वीडियो कॉल, मोबाइल और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए PMCH भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत की सही वजह स्पष्ट होगी.