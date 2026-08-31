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समस्तीपुर में किराना दुकानदार को मारी गोली, पटना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना क्षेत्र के ढट्ठा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया. वहीं, खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर गांव में चार दिन पहले हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 31, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:44 PM IST
समस्तीपुर में किराना दुकानदार को मारी गोली, पटना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
Image Credit: समस्तीपुर में किराना दुकानदार को मारी गोली (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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