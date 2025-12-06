Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

हल्दी-मेहंदी रस्म के बाद सोया दूल्हा, सुबह मिला बेहोश, शादी के दिन हुई मौत से कोहराम

Samastipur Latest News: विभूतिपुर में शादी के दिन दूल्हे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि हल्दी-मेहंदी की रस्म के बाद वह सोया और सुबह बेहोशी की हालत में मिला. इसके बाद परिवार वाले इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:25 AM IST

शादी के दिन हुई मौत से समस्तीपुर में मचा कोहराम
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महथी दक्षिण पंचायत के सीरसी वार्ड 5 में उस वक्त कोहराम मच गया, जब शादी के दिन ही दूल्हे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घर में खुशी का माहौल और शहनाई की गूंज देखते ही देखते गहरे मातम में बदल गई. मृतक की पहचान सीरसी निवासी शिव शंकर महतो के करीब 28 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार के रूप में हुई है. 

घर में शादी को लेकर 30 नवंबर से ही चल रहा था कार्यक्रम
सुजीत की शादी गुरुवार को ही समस्तीपुर जिला अंतर्गत कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र के ताजपुर बेला गांव में होनी थी. घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुजीत के घर में शादी को लेकर 30 नवंबर से ही कार्यक्रम आयोजित थे. 30 नवंबर रविवार को सत्यनारायण भगवान की पूजा और दो बच्चों का मुंडन संस्कार हुआ.

हल्दी-मेहंदी के बाद सोया दूल्हा, सुबह मिला बेहोश
1 दिसंबर दिन सोमवार को घृतढ़ारी, मटकोर और गृह देवता की पूजा संपन्न हुई. 3 दिसंबर दिन बुधवार की रात्रि में हल्दी और मेहंदी की रस्म हुई. हल्दी और मेहंदी की रस्म के बाद सुजीत खाना खाकर सो गया था. गुरुवार को सुबह करीब 6 बजे, जब पैनकट्टी और लावा भुंजने के समय परिजनों ने सुजीत को जगाया, तो वह नहीं उठा. पास जाकर देखा तो वह बेहोशी की हालत में था. 

इलाज के दौरान मौत
परिजनों ने तत्काल सुजीत को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया. इसके बाद दलसिंहसराय के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान शादी के ही दिन गुरुवार को दूल्हे की मौत हो गई. घटना के बाद गांव और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई. 

परिवार में पसरा मातम
सुजीत की मां तारा देवी, बड़े भाई सुमित कुमार, बहन पूजा कुमारी समेत सभी सगे-संबंधियों का रो-रोकर बुरा हाल है. किसी को यह यकीन नहीं हो रहा कि जिस घर में कुछ घंटों बाद बारात निकलने वाली थी, वहां अब एक चिता जल रही है. ग्रामीणों और परिजनों ने नम आंखों से सुजीत का अंतिम संस्कार कर दिया.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

Samastipur NewsBihar News

