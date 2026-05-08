Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3208999
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

महिला ने जयमाला पर दूल्हे को कूटा, कॉलर पकड़कर बोली- 'ये मेरा पति है', दुल्हन ने छोड़ा साथ

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में जयमाला के दौरान दूल्हे की पोल खुल गई. दूल्हे की प्रेमिका ने स्टेज पर पहुंचकर शादी रोक दी. साथ ही जब तस्वीरें दिखाईं, तो लड़की पक्ष भड़क गया और दूल्हे की जमकर पिटाई दी.

 

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 08, 2026, 09:14 AM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में जयमाला के दौरान दूल्हे की खुली पोल
समस्तीपुर में जयमाला के दौरान दूल्हे की खुली पोल

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के पटोरी बाजार में एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाला के दौरान एक महिला स्टेज पर पहुंचकर दूल्हे को अपना पति बताने लगी. महिला ने आरोप लगाया कि दूल्हा पिछले छह वर्षों से उसके साथ रह रहा था और अब उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा है. हंगामे के बाद दुल्हन स्टेज छोड़कर चली गई, जबकि लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दूल्हे और महिला को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है.

दरअसल, जिले के पटोरी बाजार में वैशाली जिले के प्राणपुर से बारात आई थी. जयमाला की रस्म चल रही थी. इसी दौरान वैशाली जिले के चेहराकला प्रखंड निवासी नीलम देवी अचानक स्टेज पर पहुंच गई. उसने दूल्हे पंकज कुमार का कॉलर पकड़ लिया और शादी का विरोध करने लगी. महिला का आरोप था कि पंकज पिछले छह साल से उसके साथ रह रहा था और अब दूसरी शादी कर रहा है.लड़के की वजह से मेरा पति मुझे छोड़ दिया था .हमलोग तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में साथ में काम करते और रहते थे .

वहीं, महिला के हंगामे के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. दुल्हन स्टेज से उतरकर चली गई. वहीं लड़की पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ते देख कई बाराती मौके से भागने लगे, जबकि कुछ लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

नीलम देवी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ तमिलनाडु में रहती थी. वहीं, एक फैक्ट्री में पंकज कुमार भी काम करता था. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया. नीलम पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. उसका कहना है कि संबंधों की जानकारी होने के बाद उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह पंकज के साथ रहने लगी.करीब डेढ़ साल पहले पंकज उसे घर ले जाने की बात कहकर बिहार लाया.

महिला ने कहा कि परिवार को समझाने का बहाना बनाकर मुजफ्फरपुर में किराये के मकान में छोड़ दिया. वहां पंकज का आना-जाना जारी रहा. करीब एक महीने पहले पंकज उसे तमिलनाडु ले जाने की बात कहकर ट्रेन से निकला, लेकिन आसनसोल स्टेशन पर पानी पीने के बहाने उतरकर फरार हो गया. बाद में उसे जानकारी मिली कि पंकज दूसरी शादी करने वाला है. इसके बाद नीलम पंकज के गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों से उसे पता चला कि बारात पटोरी गई है. वह सीधे शादी समारोह में पहुंच गई और जयमाला के दौरान विरोध जताया.

नीलम ने मौके पर मौजूद लोगों को पंकज के साथ अपनी कई तस्वीरें भी दिखाईं. तस्वीरें देखने के बाद लड़की पक्ष के लोग भड़क उठे और मारपीट शुरू हो गई.पटोरी डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि शादी समारोह में हंगामा और मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. दूल्हे और महिला को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. दोनों पक्षों के परिजनों को भी बुलाया गया है. महिला ने अपने दावों से जुड़े कुछ फोटो और अन्य सबूत भी पुलिस को दिखाए हैं. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: दूसरा पति खाना लेने गया और तभी पहले पति ने पत्नी पर किया कैंची से हमला

TAGS

Samastipur NewsBihar News

Trending news

Samastipur News
महिला ने जयमाला पर दूल्हे को कूटा, कॉलर पकड़कर बोली- 'ये मेरा पति है'
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सात वर्षीय नन्हे तैराक इशांक सिंह को किया सम्मानित, ₹5 लाख का सौंपा चेक
jharkhand live
Jharkhand Breaking News Live: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सात वर्षीय नन्हे तैराक इशांक सिंह को किया सम्मानित, ₹5 लाख का सौंपा चेक
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा हाहाकार
ZEE Bhojpuri Samman 2026
पटना में आज सजेगी सितारों की महफिल, जानें कौन-कौन सी दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल
Jharkhnad news
जिस विभाग पर है बचाने की जिम्मेदारी, उसी ने रात के अंधेरे में कटवा दिए हरे पेड़
Jharkhnad news
जिस विभाग पर है बचाने की जिम्मेदारी, उसी ने रात के अंधेरे में कटवा दिए हरे पेड़
Sheikhpura news
सड़क पर साथ चल रहे थे पति-पत्नी, तभी हसबैंड ने वाइफ को मार दी गोली, फिर...
Jamui News
दूसरा पति खाना लेने गया और तभी पहले पति ने पत्नी पर किया कैंची से हमला
Nawada News
नवादा में शराब माफिया की गुंडागर्दी, छापेमारी करने गई पुलिस पर छतों से बरसाए पत्थर