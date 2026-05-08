महिला ने जयमाला पर दूल्हे को कूटा, कॉलर पकड़कर बोली- 'ये मेरा पति है', दुल्हन ने छोड़ा साथ

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के पटोरी बाजार में एक शादी समारोह में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जयमाला के दौरान एक महिला स्टेज पर पहुंचकर दूल्हे को अपना पति बताने लगी. महिला ने आरोप लगाया कि दूल्हा पिछले छह वर्षों से उसके साथ रह रहा था और अब उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर रहा है. हंगामे के बाद दुल्हन स्टेज छोड़कर चली गई, जबकि लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दूल्हे और महिला को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है.

दरअसल, जिले के पटोरी बाजार में वैशाली जिले के प्राणपुर से बारात आई थी. जयमाला की रस्म चल रही थी. इसी दौरान वैशाली जिले के चेहराकला प्रखंड निवासी नीलम देवी अचानक स्टेज पर पहुंच गई. उसने दूल्हे पंकज कुमार का कॉलर पकड़ लिया और शादी का विरोध करने लगी. महिला का आरोप था कि पंकज पिछले छह साल से उसके साथ रह रहा था और अब दूसरी शादी कर रहा है.लड़के की वजह से मेरा पति मुझे छोड़ दिया था .हमलोग तमिलनाडु की एक फैक्ट्री में साथ में काम करते और रहते थे .

वहीं, महिला के हंगामे के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. दुल्हन स्टेज से उतरकर चली गई. वहीं लड़की पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ते देख कई बाराती मौके से भागने लगे, जबकि कुछ लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया.

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नीलम देवी ने बताया कि वह अपने भाई के साथ तमिलनाडु में रहती थी. वहीं, एक फैक्ट्री में पंकज कुमार भी काम करता था. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया. नीलम पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. उसका कहना है कि संबंधों की जानकारी होने के बाद उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वह पंकज के साथ रहने लगी.करीब डेढ़ साल पहले पंकज उसे घर ले जाने की बात कहकर बिहार लाया.

महिला ने कहा कि परिवार को समझाने का बहाना बनाकर मुजफ्फरपुर में किराये के मकान में छोड़ दिया. वहां पंकज का आना-जाना जारी रहा. करीब एक महीने पहले पंकज उसे तमिलनाडु ले जाने की बात कहकर ट्रेन से निकला, लेकिन आसनसोल स्टेशन पर पानी पीने के बहाने उतरकर फरार हो गया. बाद में उसे जानकारी मिली कि पंकज दूसरी शादी करने वाला है. इसके बाद नीलम पंकज के गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों से उसे पता चला कि बारात पटोरी गई है. वह सीधे शादी समारोह में पहुंच गई और जयमाला के दौरान विरोध जताया.

नीलम ने मौके पर मौजूद लोगों को पंकज के साथ अपनी कई तस्वीरें भी दिखाईं. तस्वीरें देखने के बाद लड़की पक्ष के लोग भड़क उठे और मारपीट शुरू हो गई.पटोरी डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि शादी समारोह में हंगामा और मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. दूल्हे और महिला को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. दोनों पक्षों के परिजनों को भी बुलाया गया है. महिला ने अपने दावों से जुड़े कुछ फोटो और अन्य सबूत भी पुलिस को दिखाए हैं. मामले की जांच की जा रही है.

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