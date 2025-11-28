मां की कोख से निकली, कूड़े में जल गई! समस्तीपुर की घटना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Samastipur News: समस्तीपुर में दो नवजात बच्चियों का शव कूड़े में फेंकने और कूड़े में आग लगाने का मामला सामने आया है. इस घटना के वीडियो ने मानवता को झकझोर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों ही शव नवजात लड़कियों के हैं. घटना समस्तीपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल के पास की बताई जा रही है. जहां 27 नवंबर 2025 को लोगों ने जब कूड़े के ढेर के पास नवजातों के शव पड़े देखे गए थे. लोगों ने घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया. साथ ही अब घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां एक वृद्ध कूड़े में आग लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में खुलासा

वहीं, वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. सीसीटीवी फुटेज में कूड़े के ढेर के पास एक शख्स हाथ में पॉलिथीन लेकर आया है. पॉलिथीन को कूड़े की ढेर में फेंकता है और फिर उस कूड़े की ढेर में आग लगा देता है. आग की लपटें जैसी ही उठती हैं, वह शख्स तेजी से वहां से निकल जाता है.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ध्यान दीजिएगा कि अनुमंडलीय अस्पताल के आसपास ढेर सारा नर्सिंग होम खुले पड़े हैं. हालांकि, पुलिस ने घटना सक्रियता दिखाते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

जल्द गिरफ्तारी होगी

पटोरी के डीएसपी बीके मेधावी ने बताया कि थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. घटना स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. पूरे मामले में नवजात को फेंकने वाले की पहचान की कोशिश जारी है. पुलिस का कहना है कि उसकी पहचान होते ही जल्द गिरफ्तारी होगी.

रिपोर्ट: मनटुन राय

