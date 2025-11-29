Advertisement
हसनपुर चीनी मिल में नए पेराई सत्र की शुरुआत, मंत्री ने कहा- किसान खुश होंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा

हसनपुर चीनी मिल में शनिवार को नए पेराई सत्र की शुरुआत गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पूजा-अर्चना के साथ की. मंत्री ने किसानों को सम्मानित किया और भरोसा दिलाया कि सरकार गन्ना किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. इसके बाद उन्होंने DM और गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मिल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:15 PM IST

समस्तीपुर जिले के हसनपुर चीनी मिल में शनिवार को नए पेराई सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई. बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने मिल परिसर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर पेराई कार्य का शुभारंभ किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान और मिल के कर्मचारी मौजूद रहे. मंत्री ने परंपरा के अनुसार किसानों को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया और मिठाई तथा चेक प्रदान किए.

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री संजय कुमार ने कहा कि राज्य की प्रगति किसानों की खुशहाली पर निर्भर है. उन्होंने कहा, “किसान जहां मुस्कुराता है, वही देश आगे बढ़ता है. हम चाहते हैं कि किसान अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन करें और इसके लिए सरकार हर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है.” मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि गन्ना मूल्य, भुगतान और कृषि संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है.

कार्यक्रम के बाद मंत्री हसनपुर मिल के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने समस्तीपुर जिलाधिकारी और गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में गन्ना खरीद, तौल व्यवस्था, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और पेराई सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और सभी कार्य समय पर व पारदर्शिता के साथ हों.

मंत्री संजय कुमार ने पेराई सत्र शुरू होने से पहले मिल परिसर का निरीक्षण भी किया. उन्होंने मशीनरी, सुरक्षा व्यवस्था और गन्ना तौल केंद्रों की तैयारियों की समीक्षा की. मंत्री ने मिल प्रबंधन को निर्देश दिए कि पेराई के दौरान मशीनें सुचारू रूप से चलती रहें और किसानों के गन्ने की तौल में किसी तरह की समस्या न आए. नए पेराई सत्र के शुभारंभ से हसनपुर क्षेत्र के किसानों में उत्साह है. किसानों का मानना है कि इस बार मौसम बेहतर है और सरकार की ओर से सहयोग मिला तो उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे.

