'अभी बच्चा है वो...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI का दिल जीतने वाला फैसला, विदेश दौरे पर साथ जाएंगे माता-पिता!

बीसीसीआई करेगा जरूरी इंतजाम

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वैभव के पिता श्रीलंका (9 जून से शुरू हो रही ट्राई-सीरीज के लिए) जा रहे हैं. बोर्ड उन्हें यूके और आयरलैंड जाने का भी ऑफर देगा, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम बीसीसीआई द्वारा किए जाएंगे. वैभव 9 जून से शुरू हो रही ट्राई-सीरीज में भारत ए की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. सचिव देवजीत सैकिया के अनुसार, वैभव की उम्र अभी बहुत कम (15 वर्ष) है. इससे पहले वह हमेशा जूनियर, सब-जूनियर या अंडर-19 टीमों के साथ यात्रा करते थे, जहां का माहौल उनके लिए परिचित और सहज था. लेकिन अब वह सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा.