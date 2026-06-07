'अभी बच्चा है वो...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI का दिल जीतने वाला फैसला, विदेश दौरे पर साथ जाएंगे माता-पिता!

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Vaibhav Suryavanshi: बिहार के समस्तीपुर जिले से आने वाले 15 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी20 टीम (आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए) और 'भारत ए' टीम में शामिल किया गया है. वहीं, वैभव के करियर और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लिया है. BCCI ने वैभव के माता-पिता को भी उनके साथ श्रीलंका, यूके और आयरलैंड के दौरों पर जाने का विकल्प और सुविधा दी है.
बीसीसीआई करेगा जरूरी इंतजाम
बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वैभव के पिता श्रीलंका (9 जून से शुरू हो रही ट्राई-सीरीज के लिए) जा रहे हैं. बोर्ड उन्हें यूके और आयरलैंड जाने का भी ऑफर देगा, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम बीसीसीआई द्वारा किए जाएंगे. वैभव 9 जून से शुरू हो रही ट्राई-सीरीज में भारत ए की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे. सचिव देवजीत सैकिया के अनुसार, वैभव की उम्र अभी बहुत कम (15 वर्ष) है. इससे पहले वह हमेशा जूनियर, सब-जूनियर या अंडर-19 टीमों के साथ यात्रा करते थे, जहां का माहौल उनके लिए परिचित और सहज था. लेकिन अब वह सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव होगा.
माता-पिता के साथ रहने से मिलेगा सहारा
मिली जानकारी के अनुसार, बोर्ड नहीं चाहता कि वैभव नए माहौल में अकेला या असहज महसूस करें. माता-पिता के साथ रहने से उन्हें मानसिक रूप से बड़ा सहारा मिलेगा और वह सुरक्षित महसूस करते हुए धीरे-धीरे सीनियर टीम में एडजस्ट हो पाएंगे. वैभव सूर्यवंशी अब भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने की कगार पर हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 1989 में 16 साल 205 दिन की उम्र में डेब्यू किया था. बीसीसीआई ने साफ किया है कि किसी भी युवा खिलाड़ी को असहज न होने देना उनका बुनियादी सिद्धांत है और वे वैभव की हर संभव मदद कर रहे हैं.