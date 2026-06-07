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'अभी बच्चा है वो...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI का दिल जीतने वाला फैसला, विदेश दौरे पर साथ जाएंगे माता-पिता!

Vaibhav Suryavanshi: 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI ने दिल जीतने वाला फैसला लिया है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वैभव के पिता श्रीलंका जा रहे हैं. साथ ही, यूके और आयरलैंड जाने का भी ऑफर भी दिया जाएगा.

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:24 PM IST
'अभी बच्चा है वो...' 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए BCCI का दिल जीतने वाला फैसला, विदेश दौरे पर साथ जाएंगे माता-पिता!
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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