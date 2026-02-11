Samastipur News: 'साहब, मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो...', एसपी कार्यालय में रो पड़ी बेबस मां, पकड़ौआ विवाह ने छीनी घर की खुशियां

Samastipur News: समस्तीपुर में न्याय की आस में एक बेबस मां की आंखों से निकले आंसुओं ने झकझोर कर रख दिया है. सारंगपुर गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक (SP) के सामने न्याय की गुहार लगाई. महिला का आरोप है कि उसके बेटे को जहर देकर मार दिया गया या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया. महिला ने कहा कि मेरे बेटे का 2020 में पकड़ौआ विवाह कराया गया था. लेकिन पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर मेरे बेटे ने वीडियो बनाकर जान दे दी. मुझे तो शक है कि उसे जहर दिया गया. मुझे न्याय चाहिए. इसके बाद एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने महिला के हाथों से आवेदन लेकर तुरंत ही पटोरी डीएसपी को कार्रवाई करने का आदेश देते हुए बुजुर्ग महिला को आश्वासन दिया.



पूरी घटना समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव के दिलीप कुमार राय के बेटे विश्वजीत कुमार की है, जिसने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था. वीडियो में सीएम नीतीश कुमार से कहा कि कानून महिलाओं के लिए होता है. वीडियो में वह अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए यह बताता है कि वह अपनी पत्नी से 5 वर्षों से प्रताड़ित हो रहा है. अब मेरी पत्नी 25 लख रुपए की मांग कर रही है, मैं कहां से दूंगा. मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी मां की होगी. जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ भी की. लेकिन घटना के एक महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मामले में अब तक कुछ नहीं कर सकी है. मृतक की मां आवेदन लेकर समस्तीपुर एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह से न्याय की मांग कर रही है.

2020 में हुई थी पकड़ौआ शादी

बताया जा रहा है कि विश्वजीत कुमार की पकड़ौआ शादी साल 2020 में कुछ लोगों ने समस्तीपुर जिले के बिथान थाना के कटौसी गांव के राज नारायण राय की पुत्री सोनाली कुमारी से कहा दी थी. शादी के बाद लड़के वालों ने संबंध को स्वीकार भी कर लिया. शादी के बाद मृतक विश्वजीत के दो बेटीयां हुई, हालांकि इस दौरान उसकी पत्नी ज्यादातर मायके में ही रहती थी. जिस कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया. दोनों का संबंध बेहतर हो इसके लिए कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत के कुछ ही दिन बाद लड़की मायके चली जाती थी. साल 2023 में विश्वजीत के साथ ससुराल में लोगों ने मारपीट भी किया और रोसरा कोर्ट में लड़की पक्ष ने एक परिवारवाद दायर कर प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले को लेकर कोर्ट ने 7 जनवरी 2026 को विश्वजीत की पत्नी को अपने ससुराल जाने को कहा लेकिन बेटी की तबीयत खराब होने का हवाला देकर उसकी पत्नी ने कोर्ट को बाद में ससुराल जाने की बात कही. कोर्ट ने 16 जनवरी को अगली तारीख तय की थी.

25 लाख रुपए की डिमांड

11 जनवरी को लड़की पक्ष ने विश्वजीत को ससुराल बुलाया. इसके बाद 12 जनवरी को समस्तीपुर जिले के सारंगपुर जमुआरी नदी के पास विश्वजीत कुमार बेहोशी की हालत में पाए गए. हालांकि परिवार वालों को जब सूचना मिली तो उसे उपचार के लिए दरभंगा लेकर गए, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई. मौत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें विश्वजीत अपनी पत्नी ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. उसने केस खत्म करने के लिए 25 लाख रुपए की डिमांड की बात भी की थी.

जी मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी तो हलई थाने में विश्वजीत की मां कृष्णा देवी के बयान पर प्राथमिक की दर्ज की गई थी. जिसमें विश्वजीत की पत्नी सोनाली कुमारी के साथ उसके ससुर राजनारायण राय, सास पवन देवी और साला आशीष अंकुश को भी आरोपित किया था. मामले में एसपी ने पटोरी डीएसपी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है. घटना के संबंध में पटोरी डीएसपी बीके मेधावी का ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय