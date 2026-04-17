समस्तीपुर में BPSC परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का भंडाफोड़, ब्लूटूथ के साथ दो मुन्ना भाई गिरफ्तार

समस्तीपुर में बीपीएससी (BPSC) द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास अधिकारी (AEDO) की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की मुस्तैदी रंग लाई. पुलिस ने हाईटेक तरीके से नकल कर रहे दो 'मुन्ना भाइयों' को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इन दोनों ही अभ्यर्थियों ने नकल के लिए ऐसे तरीके अपनाए थे जिन्हें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए.

नकल का पहला मामला नगर थाना क्षेत्र के आरएसबी इंटर स्कूल से सामने आया. यहाँ बेगूसराय का रहने वाला सत्यजीत कुमार परीक्षा दे रहा था. दूसरी पाली के दौरान वीक्षक (इन्विजिलेटर) को उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं. जब उसकी सघन तलाशी ली गई, तो पता चला कि उसने अपने कान की इतनी गहराई में एक माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस छिपा रखा था कि सामान्य चेकिंग में वह नजर ही नहीं आ रहा था. इसके अलावा उसके पास से अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए. केंद्राधीक्षक ने तुरंत पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया और नए 'बिहार लोक परीक्षा अधिनियम 2024' के तहत कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की.

इसी तरह का दूसरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा हाई स्कूल, जितवारपुर से सामने आया. यहाँ उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला अरविंद कुमार परीक्षा दे रहा था. जाँच के दौरान पता चला कि उसने ब्लूटूथ डिवाइस को अपने प्राइवेट पार्ट के पास कपड़े में लपेटकर छिपाया था और कान में एक छोटा ईयरबड लगा रखा था. इस हाईटेक सेटिंग के जरिए परीक्षा केंद्र के बाहर बैठा कोई व्यक्ति उसे सवाल सॉल्व करवा रहा था. पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और आगे की मेडिकल जाँच के लिए सदर अस्पताल भेजा.

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पकड़े गए अभ्यर्थी अरविंद कुमार ने पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि वह पिछले 10 सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन बार-बार मिल रही असफलता के कारण वह पूरी तरह हताश हो चुका था. इसी हताशा और तनाव में आकर उसने इस बार शॉर्टकट अपनाने की सोची और परीक्षा केंद्र के अंदर डिवाइस ले जाने की योजना बनाई. हालांकि, उसकी यह चालाकी उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गई.

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सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के दो अलग-अलग केंद्रों से दो अभ्यर्थियों को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया है. प्रशासन अब इस बात की गहराई से जाँच कर रहा है कि क्या इन दोनों के पीछे कोई बड़ा संगठित सॉल्वर गैंग काम कर रहा है या इन्होंने निजी स्तर पर यह उपकरण फिट करवाए थे. पुलिस इन अभ्यर्थियों के कॉल रिकॉर्ड्स और संपर्क सूत्रों को खंगाल रही है ताकि नकल के इस सिंडिकेट को जड़ से खत्म किया जा सके. दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

इनपुट- मनटुन कुमार रॉय