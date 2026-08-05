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समस्तीपुर में डॉक्टर की गला रेतकर निर्मम हत्या, गाछी के गड्ढे में मिला शव, पुलिस को मिला चाकू और मोबाइल

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में एक बार फिर अपराधियों ने बेखौफ होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. बंगरा थाना क्षेत्र के दक्ष गांव (वार्ड संख्या-10) निवासी और वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक शंभू प्रसाद सिंह (50) की अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:49 PM IST
समस्तीपुर में डॉक्टर की गला रेतकर निर्मम हत्या, गाछी के गड्ढे में मिला शव, पुलिस को मिला चाकू और मोबाइल
Image Credit: (Z News) डॉक्टर की हत्या के बाद शव के पोस्टमॉर्टम हाउस के बार जुटी भीड़

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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