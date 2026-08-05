/समस्तीपुर में डॉक्टर की गला रेतकर निर्मम हत्या, गाछी के गड्ढे में मिला शव, पुलिस को मिला चाकू और मोबाइल

मृतक के भाई ने बताया कि शंभू प्रसाद सिंह पिछले करीब 20 वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे और बंगरा मुरादपुर में अपना क्लीनिक चलाते थे. रोज की तरह वह क्लीनिक गए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे. बुधवार सुबह ग्रामीणों ने सूचना दी कि गाछी के गड्ढे में एक शव पड़ा है. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि शव उनके बड़े भाई का है, जिनकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. शंभू प्रसाद सिंह के परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं. वह होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से परिवार का भरण-पोषण करते थे.