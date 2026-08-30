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गैस चूल्हा, ट्रंक और बर्तन तक जब्त और उखाड़े दरवाजे-चापाकल, समस्तीपुर में हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चली कुर्की

समस्तीपुर में हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर कुर्की की कार्रवाई की गई. पुलिस ने इस दौरान घर का दरवाजा-चापाकल उखाड़ दिया. साथ ही ट्रंक, गैस-चूल्हा, बर्तन समेत घरेलू सामान जब्त कर लिया. पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:59 AM IST
गैस चूल्हा, ट्रंक और बर्तन तक जब्त और उखाड़े दरवाजे-चापाकल, समस्तीपुर में हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चली कुर्की
Image Credit: समस्तीपुर में आरोपियों के घर पुलिस का एक्शन (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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