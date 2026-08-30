/गैस चूल्हा, ट्रंक और बर्तन तक जब्त और उखाड़े दरवाजे-चापाकल, समस्तीपुर में हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चली कुर्की

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समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में एक हत्याकांड के फरार आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की. न्यायालय के आदेश पर मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए घर में मौजूद सामानों की कुर्की की. कुर्की की कार्रवाई को लेकर मोहल्ले में काफी देर तक हलचल रही.
पुलिस ने घर से उखाड़े चौखट, दरवाजे और चापाकल, घरेलू सामान भी जब्त
पुलिस ने घर के मुख्य दरवाजे समेत कमरों के दरवाजे अन्य उखाड़कर जब्त कर लिया. साथ ही चापाकल भी खोलकर जब्त कर ली है. पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के घर में रहे सामानों की सूची तैयार की गई और नियमानुसार जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई. इसमें ट्रंक, गैस चूल्हे, पेटी और बक्सा, बर्तन समेत अन्य घरेलू उपयोग के सामान शामिल है.
दोनों के अलावा परिवार के 8 सदस्य जस्सी हत्याकांड में नामजद
बताया गया कि मोहल्ले के अजित पासवान और आशा कुमारी के घर कार्रवाई की गई है. दोनों के अलावा परिवार के आठ सदस्यों को जस्सी हत्याकांड में नामजद किया गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन की गिरफ्तारी की थी. जबकि, अजित, आशा, वीरो समेत पांच फरार चल रहे. न्यायालय से कुर्की आदेश जारी होते ही पुलिस ने कार्रवाई की है.
समस्तीपुर में डबल मर्डर की वारदात
25 अगस्त, 2026 को समस्तीपुर में डबल मर्डर की वारदात घटी थी. यहां पर टाटी काटकर झोपड़ी में घुसे अपराधियों ने बुजुर्ग दंपती को मौत के घाट उतार दिया था. बताया जाता है कि जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा वार्ड 11 में सोमवार की देर रात झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग दंपती की तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी. वहीं, मंगलवार सुबह काफी देर तक दोनों के घर से बाहर नहीं निकलने पर आसपास के लोगों ने झोपड़ी में झांककर देखा, तो दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले थे. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.