/गैस चूल्हा, ट्रंक और बर्तन तक जब्त और उखाड़े दरवाजे-चापाकल, समस्तीपुर में हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चली कुर्की

समस्तीपुर में डबल मर्डर की वारदात

25 अगस्त, 2026 को समस्तीपुर में डबल मर्डर की वारदात घटी थी. यहां पर टाटी काटकर झोपड़ी में घुसे अपराधियों ने बुजुर्ग दंपती को मौत के घाट उतार दिया था. बताया जाता है कि जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा वार्ड 11 में सोमवार की देर रात झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग दंपती की तेज धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी. वहीं, मंगलवार सुबह काफी देर तक दोनों के घर से बाहर नहीं निकलने पर आसपास के लोगों ने झोपड़ी में झांककर देखा, तो दोनों के शव जमीन पर पड़े मिले थे. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.