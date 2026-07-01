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महाराष्ट्र TET पेपर लीकः समस्तीपुर का बिजेंद्र गुप्ता कैसे बना इतना बड़ा परीक्षा माफिया? पिता ने बताई पूरी कहानी

Exam Mafia Bijendra Gupta News: बिजेंद्र गुप्ता के पिता बालेश्वर साह ने बताया कि अंतरजातीय विवाह करने के बाद से बिजेंद्र को परिवार से कोई मतलब नहीं रहा. वह करीब पांच वर्षों से गांव नहीं आया है. उन्हें मीडिया के माध्यम से ही अपनी बहू की गिरफ्तारी की जानकारी मिली.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:42 AM IST
महाराष्ट्र TET पेपर लीकः समस्तीपुर का बिजेंद्र गुप्ता कैसे बना इतना बड़ा परीक्षा माफिया? पिता ने बताई पूरी कहानी
Image Credit: आरोपी बिजेंद्र गुप्ता के पिता से बातचीत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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