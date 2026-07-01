/महाराष्ट्र TET पेपर लीकः समस्तीपुर का बिजेंद्र गुप्ता कैसे बना इतना बड़ा परीक्षा माफिया? पिता ने बताई पूरी कहानी

बालेश्वर साह के मुताबिक, बिजेंद्र अपनी मां के निधन पर अंतिम बार गांव आया था. उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले ओडिशा पुलिस उनकी तलाश में गांव पहुंची थी, लेकिन महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक किसी जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ नहीं की है. उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही अपनी बहू की गिरफ्तारी की जानकारी मिली. बिजेंद्र के परिवार की बात करें तो उसके तीन भाई गांव में आज भी सामान्य जीवन जी रहे हैं. बड़े भाई बमबम साह मऊ बाजार में आटा चक्की और सरसों तेल पेराई का काम करते हैं. दूसरे भाई रामू साह किराना दुकान चलाते हैं, जबकि तीसरे भाई जितेंद्र साह भी आटा चक्की और तेल पेराई का व्यवसाय करते हैं.