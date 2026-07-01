/महाराष्ट्र TET पेपर लीकः समस्तीपुर का बिजेंद्र गुप्ता कैसे बना इतना बड़ा परीक्षा माफिया? पिता ने बताई पूरी कहानी

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Samastipur News: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पेपर लीक मामले के तार बिहार से जुड़ चुके हैं. महाराष्ट्र पुलिस ने समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ शेरपुर गांव निवासी बिजेंद्र गुप्ता को इस कांड का मास्टरमाइंड बताते हुए उसकी पत्नी सुमन कुमारी को पटना से गिरफ्तार किया है. इस मामले में अभी तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि, बिजेंद्र गुप्ता अभी तक महाराष्ट्र पुलिस की पकड़ से बाहर है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. समस्तीपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला शख्स आखिर इतना बड़ा परीक्षा माफिया कैसे बन गया? इसका खुलासा बिजेंद्र गुप्ता के पिता बालेश्वर साह ने किया है.
ज़ी मीडिया से बातचीत में बालेश्वर साह ने बताया कि वह (बिजेंद्र गुप्ता) बचपन में पढ़ाई में काफी तेज था. साल 2003 में वह आगे की पढ़ाई के लिए बेगूसराय चला गया था, जहां बाद में कोचिंग पढ़ाने लगा. इसी दौरान उसका नाम एक हत्याकांड में जुड़ गया और उसे जेल भी हुई. पिता ने बताया कि जेल के दौरान उसकी पहचान चर्चित सॉल्वर गैंग के रंजीत डॉन और अन्य लोगों से हुई, जिसके बाद वह कथित तौर पर इस नेटवर्क से जुड़ गया. उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह करने के बाद से उसे परिवार से कोई मतलब नहीं रहा. वह करीब पांच वर्षों से गांव नहीं आया है.
बालेश्वर साह के मुताबिक, बिजेंद्र अपनी मां के निधन पर अंतिम बार गांव आया था. उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले ओडिशा पुलिस उनकी तलाश में गांव पहुंची थी, लेकिन महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक किसी जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ नहीं की है. उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही अपनी बहू की गिरफ्तारी की जानकारी मिली. बिजेंद्र के परिवार की बात करें तो उसके तीन भाई गांव में आज भी सामान्य जीवन जी रहे हैं. बड़े भाई बमबम साह मऊ बाजार में आटा चक्की और सरसों तेल पेराई का काम करते हैं. दूसरे भाई रामू साह किराना दुकान चलाते हैं, जबकि तीसरे भाई जितेंद्र साह भी आटा चक्की और तेल पेराई का व्यवसाय करते हैं.
बता दें कि महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले से पहले भी बिजेंद्र गुप्ता का नाम कई पेपर लीक में जुड़ चुका है. इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार टीईटी, बिहार पुलिस भर्ती, ओडिशा एसएससी, उत्तर प्रदेश एसएससी तथा नीट यूजी समेत कई चर्चित परीक्षा घोटालों की जांच में भी उसका नाम सामने आ चुका है. वर्ष 2023 में ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वह इस मामले में जमानत पर है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वह कथित रूप से विभिन्न राज्यों में सक्रिय नेटवर्क से जुड़ा रहा है. जांच एजेंसियां उसके पुराने मामलों और वर्तमान नेटवर्क के बीच संबंधों की भी पड़ताल कर रही हैं.