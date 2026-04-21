'मुझे जमीन लिखवानी है, 4 लाख दे दो', ससुराल वालों ने किया मना, तो दामाद ने बेटी को मार डाला

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में दामाद को जमीन रजिस्ट्री में ससुराल वालों ने पैसा नहीं दिया, तो पत्नी की पीट-पीटकर कर हत्या दिया. मायके वाले ने आरोप लगाया है. विवाहिता के शरीर पर जख्म के निशान है. पुलिस जांच में जुटी है.
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Samastipur News: समस्तीपुर जिले में सोमवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसने सभी को सन्न कर दिया. जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर दिघरुआ गांव में एक विवाहिता का शव उसके ससुराल से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
मृतका के मायके वालों ने पति, सास और ननद पर पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतका के भाई मणिकांत ने बताया कि उनकी बहन की शादी वर्ष 2017 में माधोपुर दिघरुआ निवासी रामकरण राय के पुत्र आलोक कुमार से हुई थी. शादी के समय दहेज में करीब 20 लाख रुपये और एक कार दी गई थी.
आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की तरफ से लगातार पैसों की मांग की जाती थी और मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की जाती थी. मृतका के दो बच्चे भी हैं.
परिजनों के अनुसार, हाल ही में जमीन रजिस्ट्री के नाम पर चार लाख रुपये की मांग की गई थी, जिसे पूरा नहीं करने पर उसकी हत्या कर दी गई. मणिकांत ने बताया कि रात फोन पर बहन के साथ मारपीट की सूचना मिली थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर दे दी गई. जब वे ससुराल पहुंचे, तो घर में कोई मौजूद नहीं था.
उन्होंने बताया कि मृतका के शरीर पर बेल्ट, लाठी-डंडे से मारपीट और गला घोंटने के निशान थे. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.
रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय
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