पति जेल से छूटकर आया तो पता चला... पत्नी का किसी और के साथ है चक्कर, चढ़ गया टावर पर

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में पत्नी के मायके जाने और उसके नहीं आने से नाराज पति का मोबाइल टावर चढ़ गया. इसके बाद आत्महत्या की धमकी देने लगा. पुलिस ने मशक्कत के बाद उसे किसी तरह से नीचे उतारा.
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Samastipur News: समस्तीपुर जिले में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी मायके चली गई थी, जिससे वह नाराज हो गया और परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने को आतुर हो गया. हालांकि, पुलिस के समझाने बुझाने पर दो घंटे बाद नीचे उतर गया. पूरा मामला जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का है.
दरअसल, युवक की पहचान वासुदेवपुर निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई. स्थानीय और ग्रामीणों के अनुसार, युवक अजीत सूरत में रहकर मजदूरी करता था. वहां किसी से विवाद हो गया था. जिससे मारपीट किया उसी मारपीट के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी. उस मामले में लंबे समय से जेल में बंद था. 17 फरवरी, 2026 को जेल से छूटकर वापस घर लौटा था. उसे अपने पत्नी पर किसी के साथ संबंध होने का शक हुआ. इस वजह से पत्नी से मारपीट भी करने लगा, जिससे नाराज होकर दोनों बच्चों को लेकर वो मायके चली गई. कई बार पत्नी को मनाने गया, लेकिन वो घर नहीं लौटी.
20 अप्रैल, 2026 दिन सोमवार सुबह स्थानीय पत्रकारों को फोन करके कहा कि मेरी पत्नी मायके से ससुराल नहीं आ रही है. साथ रहना नहीं चाहती है. मैं बहुत परेशान हूं. मोबाइल टावर पर चढ़कर जान दे दूंगा. इसके बाद ससुराल से 1 किलोमीटर दूर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. स्थानीय लोगों ने उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी बात सुनने को तैयार नहीं था. हालांकि, काफी समझाने बुझाने के बाद वो नीचे उतरा और उसके ससुराल वाले को पूरी घटना की जानकारी दी गई.
वहीं, इस संबंध में सदर डीएसपी-2 संजय कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा. पूछताछ के लिए थाना लाया गया है. ससुराल पक्ष के लोगों को भी थाना बुलाया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है.
रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय
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