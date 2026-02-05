Advertisement
फोटोग्राफर के प्यार में पागल शादीशुदा महिला: डेढ़ साल के बच्चे से भी मुंह मोड़ा, पति ने खुद कराई पत्नी की शादी

Samastipur lover News: पत्नी के प्रेम संबंध की जानकारी जब पति महेश कुमार को हुई तो उसने विरोध जताया. इसके बाद वह पत्नी को ससुराल ले जाने का दबाव बनाने लगा, लेकिन महिला किसी भी सूरत में जाने को तैयार नहीं हुई. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 03:41 PM IST

समस्तीपुर में एक फोटोग्राफर के प्यार में सब कुछ भूल गई शादीशुदा महिला
समस्तीपुर में एक फोटोग्राफर के प्यार में सब कुछ भूल गई शादीशुदा महिला

Samastipur News: समस्तीपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डेढ़ साल के बच्चे की मां ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी से शादी कर ली. बताया जा रहा है कि महिला का अपने प्रेमी के साथ करीब दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. परिजनों और ग्रामीणों ने काफी समझाया, लेकिन इसके बावजूद वह अपने फैसले पर अड़ी रही. यहां तक कि महिला अपने बच्चे को भी साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुई. 

मामले की जानकारी मिलने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दोनों की शादी कराई गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. यह मामला अंगार घाट थाना क्षेत्र के बिरनामा तुला गांव का बताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, उजियारपुर के भगवानपुर देसुआ वार्ड-7 निवासी अंजली कुमारी की शादी करीब तीन साल पहले वैशाली जिले के जंदाहा निवासी महेश कुमार से हुई थी. महेश गांव में छोटा-मोटा व्यवसाय करता था. शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था. इस दौरान अंजली को एक बेटा भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई.

इसके करीब छह महीने बाद अंजली ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया. इस दौरान वह अधिकतर अपने मायके में ही रहने लगी. पति कभी-कभार मिलने आता था. इसी बीच मायके से करीब दो किलोमीटर दूर सुपौल गांव निवासी साजन कुमार से उसकी जान-पहचान हुई. साजन पेशे से फोटोग्राफर है और अक्सर अंजली के गांव फोटोग्राफी के सिलसिले में आता-जाता था. फोटोग्राफी के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गईं. बाद में अंजली ने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया और पंचायत की मौजूदगी में प्रेमी साजन कुमार से शादी कर ली.

पत्नी के प्रेम संबंध की जानकारी जब पति महेश कुमार को हुई तो उसने विरोध जताया. इसके बाद वह पत्नी को ससुराल ले जाने का दबाव बनाने लगा, लेकिन महिला किसी भी सूरत में जाने को तैयार नहीं हुई. परिवार के लोगों ने भी काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

विवाद बढ़ने पर ससुराल पक्ष के लोग बुधवार को बिरनामा पंचायत के मुखिया के पास पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद दोनों पक्षों को पंचायत भवन बुलाया गया, जहां काफी देर तक समझौता कराने की कोशिश की गई. हालांकि, महिला किसी भी कीमत पर अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई और उसने पंचायत के सामने अपने प्रेमी के साथ रहने की बात स्पष्ट रूप से रखी. 

काफी प्रयासों के बाद पंचायत के लोगों ने प्रेमी साजन कुमार के साथ उसकी शादी कराने का प्रस्ताव रखा, जिस पर महिला सहमत हो गई. इस दौरान पति महेश कुमार ने अपने बच्चे को देने से इनकार कर दिया, जिस पर महिला ने कोई आपत्ति नहीं जताई. आपसी सहमति के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रेमी साजन कुमार के साथ महिला की शादी संपन्न कराई गई.

रिपोर्ट: मनटुन कुमार राय

