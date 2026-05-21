पति रहता है विदेश... पत्नी प्रेमी के साथ मक्के के खेत में पकड़ी गई, फिर ग्रामीणों ने मंदिर में करा दी शादी

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार (20 मई) को ग्रामीणों ने मक्के के खेत में मिलते हुए प्रेमी युगल को पकड़ लिया. इसके बाद दोनों की सहमति से गांव के भगवती स्थान मंदिर में उनकी शादी करवा दी गई. बताया जा रहा है कि युवती दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है और पांच साल के एक बच्चे की मां भी है.

मिली जानकारी के अनुसार, महिला का पति लगभग पांच सालों से विदेश में रह रहे हैं. इस दौरान सोशल मीडिया के जरिए उनकी जान-पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक युवक से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम-संबंध बन गया और वे करीब एक साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे. बुधवार को दोनों विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित मक्के के खेत में मिले.

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इसी बीच गांव वालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद गांव वालों की मौजूदगी में एक मंदिर में उनकी शादी करवा दी गई. शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.