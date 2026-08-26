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समस्तीपुर में बेटी के जन्म का मन रहा था जश्न, पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या

Samastipur News: समस्तीपुर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया, जब पति ने बहस के बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:11 PM IST
समस्तीपुर में बेटी के जन्म का मन रहा था जश्न, पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या
Image Credit: खुशी का माहौल मातम में बदला, पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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