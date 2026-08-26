/समस्तीपुर में बेटी के जन्म का मन रहा था जश्न, पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या

बिहार के समस्तीपुर जिले में मंगलवार रात एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. कुछ दिन पहले ही बेटी को जन्म देने वाली एक महिला की कथित तौर पर उसके पति ने घरेलू झगड़े के बाद गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना नवजात बेटी के जन्म के छह दिन बाद होने वाले 'छठी' समारोह के दौरान हुई. यह घटना समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के चकलालशाही गांव में हुई. बताया जा रहा है कि परिवार दो बेटों के बाद बेटी के जन्म का जश्न मना रहा था. परिवार के मुताबिक, समारोह के दौरान मंजुला देवी और उनके पति सूरज साहनी के बीच बहस हो गई. बताया जाता है कि झगड़ा बढ़ गया और इसके बाद मंजुला को कथित तौर पर गोली मार दी गई.