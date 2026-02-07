'बवंडर नहीं, चक्रवात बनकर आया मेरा पोता', वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी पर दादा का सीना गर्व से चौड़ा

Vaibhav Suryavanshi​: अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में बिहार के समस्तीपुर से आने वाले स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी पारी खेली. उन्होंने महज 80 गेंदों में 175 रन बनाए. ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल पर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के दादा उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है? हम शुरू से ही कह रहे थे कि वह फाइनल में शानदार खेलेगा. हमें तो मालूम था कि वह बवंडर बनकर आएगा, लेकिन वह तो चक्रवात बन गया. उसने जो खेल दिखाया है, उससे पूरे देश और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है.

वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुक्रवार को खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले को 100 रन से जीता. इसी के साथ भारत छठी बार विश्व चैंपियन बना. भारत को खिताब जिताने में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 175 रन की पारी खेली. ट्रॉफी जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि टीम पिछले 7-8 महीनों से इसके लिए मेहनत कर रही थी. खिताबी मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 15 चौकों और इतने ही छक्कों के साथ 175 रन की पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया.

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का तूफानी प्रदर्शन, CM नीतीश ने कहा- भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड कप जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता. पिछले 7–8 महीनों से जिस तरह से पूरी टीम ने मेहनत की है और हमारा सपोर्ट स्टाफ जो लंबे समय से हमारे साथ है, जो हमेशा यह सुनिश्चित करता है कि हम फिट रहें, मैं यह पुरस्कार उन्हें समर्पित करना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि हमने ज्यादा दबाव नहीं लिया. बस यही सोचा कि टूर्नामेंट में जो अच्छा किया है, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे. तैयारी सिर्फ एशिया कप के दौरान ही नहीं, बल्कि पिछले 8–9 महीनों से लगातार अच्छी रही है और उस दौरान हमने कितनी मेहनत की है, यह सिर्फ खिलाड़ी ही जानते हैं. मुझे अपने कौशल पर भरोसा था कि मैं बड़े मुकाबलों में योगदान दे सकता हूं और आज वही देखने को मिला.

-आईएनएस