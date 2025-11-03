Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

'हमें सस्ता डेटा नहीं, अपना बेटा बिहार में चाहिए', समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने NDA पर साधा निशाना

Prashant Kishor on NDA: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव तीनों पर निशाना साधा. उन्होंने आगे कहा कि ये लोग पांच साल जनता को लूटते हैं और चुनाव के वक्त 5-10 हजार रुपये देकर वोट लेना चाहते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:42 AM IST

Prashant Kishor on NDA: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर रविवार (2 नवंबर) देर रात समस्तीपुर पहुंचे. पहले वो रोसड़ा विधानसभा के सिनेमा चौक पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने रोड शो और जनसंवाद अभियान की शुरुआत की और लोगों को संबोधित किया. प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव तीनों पर निशाना साधा. 

NDA सरकार पर साधा निशाना
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को रोसड़ा, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत पूरे बिहार से वोट मिला, लेकिन उन्होंने फैक्ट्री गुजरात में लगवाया. वो बिहार आकर कहते हैं कि हम सस्ता डेटा दे रहे हैं, लेकिन जन सुराज कहता है कि हमें सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हमें अपना बेटा वापस बिहार में चाहिए, जो गुजरात जाकर मजदूरी कर रहा है. नीतीश सरकार के दौरान हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ गया है. राशन कार्ड बनवाना हो या दाखिल-खारिज करवाना, हर जगह घूसखोरी है, शराब खुलेआम बिक रही है. 

'पांच साल जनता को लूटते हैं'
उन्होंने आगे कहा कि ये लोग पांच साल जनता को लूटते हैं और चुनाव के वक्त 5-10 हजार रुपये देकर वोट लेना चाहते हैं. लेकिन बिहार की जनता अब मूर्ख नहीं है. लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर संयुक्त हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश और लालू ने मिलकर बिहार के बच्चों के पीठ पर मजदूरी का बोरा बांध दिया है. जन सुराज चाहता है कि उन बच्चों के पीठ पर मजदूरी का बोरा नहीं, बल्कि स्कूल का बस्ता हो. इसलिए इस बार किसी नेता का चेहरा देखकर नहीं, बल्कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट करिए.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

