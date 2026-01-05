Samastipur News: शादी ​की 15वीं रात मोहब्बत में 'विलेन' बनकर आई यूपी पुलिस और दंपति को साथ ले गई

समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र की रूपौली पंचायत के सुल्तानपुर चौराही गांव में रविवार देर रात तब अफरा-तफरी मच गई, जब उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के माड़ीआहू थाने की पुलिस टीम ने एक प्रेमी युगल को हिरासत में ले लिया. बताया जाता है कि युवक बीते 15 दिनों से गांव में अपने परिजनों संग रह रहा था. गिरफ्तार युवक की पहचान सुल्तानपुर चौराही निवासी मदन राय के बेटे धीरज कुमार के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, धीरज ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के माड़ीआहू थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी पन्ना लाल सिंह की 20 साल की बेटी महक सिंह से 21 दिसंबर, 2025 को लव मैरेज किया था. शादी के अगले दिन 22 दिसंबर को दोनों सुल्तानपुर चौराही गांव पहुंचे थे और तब से शांतिपूर्वक दांपत्य जीवन जी रहे थ. युवक की मां चंद्रकला देवी ने बताया कि विवाह के बाद से दोनों परिवारों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं था.

उन्होंने बताया कि उनका बेटा जौनपुर में सेंट्रिंग का काम करता था. वहीं दोनों के बीच प्यार हुआ और शादी कर लिया. रविवार देर रात अचानक उत्तर प्रदेश पुलिस के गांव पहुंचने से ग्रामीणों में हलचल मच गई. यूपी पुलिस को पटोरी थाना पुलिस ने ने भी बराबर सहयोग किया. इस बारे में पटोरी थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि माड़ीआहू थाना में दर्ज कांड संख्या 05/26 के अभियुक्त के रूप में जौनपुर से आई पुलिस की ओर से सहयोग मांगे जाने पर पटोरी थाना पुलिस ने नियमानुसार मदद की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- लालू यादव के नए आशियाने पर संकट के बादल, गुड्डू बाबा ने डिप्टी CM से की जांच की मांग

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अंतरराज्यीय समन्वय के तहत की गई है और स्थानीय पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया है. घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही है.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय